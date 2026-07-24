Ingenio creará un paseo peatonal en su casco histórico por 1,5 millones

Ingenio transformará su casco histórico con un nuevo paseo peatonal llamado la Ruta de los Molinos. El Ayuntamiento ha sacado a licitación unas obras valoradas en 1,54 millones de euros que permitirá conectar la Calle de la Rueda y el Parque Néstor Álamo mediante un trazado totalmente accesible que combinará la recuperación del espacio público con la creación de una singular pasarela metálica sobre el barranquillo del Ingenio.

La actuación, financiada con fondos municipales y de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, se encuentra ya en fase de contratación. Las empresas disponen de 20 días naturales para presentar sus ofertas y la obra contará con un plazo de ejecución de 12 meses desde el inicio de los trabajos.

Denominado la Ruta de Los Molinos, el proyecto unirá la calle de La Rueda con el Parque de Néstor Álamo

El proyecto pretende resolver una de las principales barreras urbanísticas del municipio: el fuerte desnivel existente entre la parte alta del casco histórico y el parque Néstor Álamo, un espacio que, pese a su valor ambiental y patrimonial, mantiene un uso limitado por la dificultad de acceso. La intervención aspira a transformar ese recorrido en un paseo accesible para peatones y ciclistas que facilite la movilidad cotidiana y, al mismo tiempo, refuerce el atractivo turístico de la zona.

Dos intervenciones

La actuación se articula en dos grandes intervenciones: por un lado, se remodelará un tramo de unos 75 metros de la calle de la Rueda con nuevos pavimentos de piedra basáltica, zonas de estancia y pequeños miradores; por otro, se construirá una pasarela metálica que salvará un desnivel superior a los nueve metros mediante un trazado diseñado para integrarse entre la vegetación y las paredes rocosas del parque.

La nueva infraestructura ha sido proyectada para cumplir los criterios de accesibilidad universal, con pendientes inferiores al 8%, de manera que cualquier persona pueda recorrer el itinerario de forma autónoma. Además de la pasarela, las obras aprovecharán para renovar servicios urbanos mediante el soterramiento de líneas eléctricas, la mejora de la red de saneamiento y la modernización del alumbrado público.

La obra, ya en licitación, contará con un plazo de ejecución de 12 meses desde el inicio de los trabajos

La intervención se desarrollará sobre una superficie aproximada de 660 metros cuadrados dentro del entorno del parque Néstor Álamo y requerirá autorizaciones específicas del Consejo Insular de Aguas, al afectar al barranquillo del Ingenio. El proyecto ha sido redactado por el equipo técnico municipal encabezado por el arquitecto Manuel Méndez Bordón y el arquitecto técnico Eduardo Rodríguez González.

Consolidar el patrimonio

Con esta actuación, Ingenio busca consolidar un recorrido que permita poner en valor su patrimonio hidráulico, con elementos como el Molino de Antoñico Bordón, en el marco de la estrategia municipal para revitalizar el centro urbano mediante actuaciones que combinen accesibilidad, conservación patrimonial y desarrollo económico.

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El Ayuntamiento adjudicará las obras mediante un procedimiento abierto simplificado en el que no solo se valorará la oferta económica, sino también aspectos técnicos relacionados con la planificación de los trabajos y las mejoras planteadas por las empresas licitadoras.