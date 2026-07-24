Maspalomas se prepara para vivir "AL SOL FEST" este 31 de Julio

El Campo David García de Maspalomas cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana volverá a convertirse en el epicentro de la música, el baile y el buen ambiente con la celebración de AL SOL FEST, un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos que promete reunir miles de personas en una jornada única llena de ritmo, emociones y experiencias.

A partir de las 18:00 horas, el recinto abrirá sus puertas para dar paso a una de las citas más esperadas del verano en Gran Canaria, donde la bachata, el merengue y la salsa serán los grandes protagonistas. El cartel reúne a artistas de primer nivel que harán cantar y bailar al público desde el primer minuto. ( Mastaquilla )

El gran atractivo internacional será Grupo Extra, referente mundial de la bachata moderna y responsable de éxitos como "Me Emborracharé", una canción que acumula millones de reproducciones y que se ha convertido en un himno para los amantes del género que no dejarán de bailar y cantar a todo pulmón. Junto a ellos, el público podrá disfrutar del espectacular tributo a Juan Luis Guerra interpretado por Orquesta La Sabrosa, una formación que revive la esencia y el repertorio del artista dominicano con una puesta en escena llena de energía e ilusión. Completará el cartel el cantante canario Pedro Afonso, uno de los artistas más queridos del archipiélago, que pondrá el toque local a un día inolvidable. ( Mastaquilla )

Pero AL SOL FEST es mucho más que un evento. Se ha diseñado una experiencia para vivir el verano de una forma que no pasará desapercibida: un ambiente cuidado, foodtrucks, shows y una producción pensada para que el público de todas las edades disfrute de una tarde y noche donde la música se mezcla con el buen clima y la mejor compañía.

Cartel de AL SOL FEST / La Provincia

El evento está abierto a todos los públicos, permitiendo que familias, grupos de amigos y amantes de la música compartan esa vibra que solo se vive cuando estás en AL SOL FEST. ( Mastaquilla )

Las entradas pueden adquirirse a través de Mastaquilla .

Este 31 de julio, Gran Canaria no te pierdas la cita con el ritmo, la alegría y el mejor ambiente. Porque cuando llega el verano se vive en AL SOL FEST, cada canción se convierte en un recuerdo y tu formas parte de él. Ven con ganas de cantar.

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