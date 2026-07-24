Maspalomas se prepara para vivir "AL SOL FEST" este 31 de Julio
¡Sí! ¡Esto suena a tu plan perfecto! Así que ya sabes dónde tienes que estar el próximo viernes 31 de julio
El Campo David García de Maspalomas cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana volverá a convertirse en el epicentro de la música, el baile y el buen ambiente con la celebración de AL SOL FEST, un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos que promete reunir miles de personas en una jornada única llena de ritmo, emociones y experiencias.
A partir de las 18:00 horas, el recinto abrirá sus puertas para dar paso a una de las citas más esperadas del verano en Gran Canaria, donde la bachata, el merengue y la salsa serán los grandes protagonistas. El cartel reúne a artistas de primer nivel que harán cantar y bailar al público desde el primer minuto. (Mastaquilla)
El gran atractivo internacional será Grupo Extra, referente mundial de la bachata moderna y responsable de éxitos como "Me Emborracharé", una canción que acumula millones de reproducciones y que se ha convertido en un himno para los amantes del género que no dejarán de bailar y cantar a todo pulmón. Junto a ellos, el público podrá disfrutar del espectacular tributo a Juan Luis Guerra interpretado por Orquesta La Sabrosa, una formación que revive la esencia y el repertorio del artista dominicano con una puesta en escena llena de energía e ilusión. Completará el cartel el cantante canario Pedro Afonso, uno de los artistas más queridos del archipiélago, que pondrá el toque local a un día inolvidable. (Mastaquilla)
Pero AL SOL FEST es mucho más que un evento. Se ha diseñado una experiencia para vivir el verano de una forma que no pasará desapercibida: un ambiente cuidado, foodtrucks, shows y una producción pensada para que el público de todas las edades disfrute de una tarde y noche donde la música se mezcla con el buen clima y la mejor compañía.
El evento está abierto a todos los públicos, permitiendo que familias, grupos de amigos y amantes de la música compartan esa vibra que solo se vive cuando estás en AL SOL FEST. (Mastaquilla)
Las entradas pueden adquirirse a través deMastaquilla.
Este 31 de julio, Gran Canaria no te pierdas la cita con el ritmo, la alegría y el mejor ambiente. Porque cuando llega el verano se vive en AL SOL FEST, cada canción se convierte en un recuerdo y tu formas parte de él. Ven con ganas de cantar.
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