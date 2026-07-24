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San Bartolomé de Tirajana

Maspalomas reconoce a los profesionales de la hostelería en los Premios Santa Marta 2026

Los galardones distinguen iniciativas y hosteleros vinculados a la innovación, la gastronomía, la sostenibilidad, la formación y la modernización turística

Foto de familia de la anterior edición de los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta.

Foto de familia de la anterior edición de los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Maspalomas celebrará el próximo 29 de julio la tercera edición de los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta 2026, un acto del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que busca reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la contribución de los trabajadores que forman parte del sector turístico del municipio. Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos a iniciativas y empresas relacionadas con ámbitos como la innovación, la calidad gastronómica, la arquitectura y el diseño hotelero, la sostenibilidad, la formación, la movilidad, la modernización turística y la excelencia empresarial.

La cocina, protagonista de la tercera edición

La gala tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Cultural de Maspalomas coincidiendo con la festividad de Santa Marta, patrona de la hostelería. La edición de este año estará dedicada al gremio de la cocina, después de que las anteriores convocatorias distinguieran a las camareras de piso en 2024 y a los profesionales de sala en 2025. La convocatoria de 2026 reconocerá la labor de cocineros, jefes de partida, ayudantes y otros profesionales vinculados a la gastronomía, con especial atención al trabajo que permite desarrollar la oferta culinaria de Maspalomas Costa Canaria.

Cartel de la III Edición de los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta.

Cartel de la III Edición de los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta. / LP/DLP

Un premio elegido por la ciudadanía

Como novedad en esta tercera edición, los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta incorporan un reconocimiento seleccionado mediante votación popular. La iniciativa parte de una pregunta dirigida a los profesionales del sector: “¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la hostelería?”. Un total de 35 trabajadores compartieron sus respuestas y un jurado seleccionó diez frases finalistas. La ciudadanía podrá votar a través de la web oficial de los premios, donde se publicarán las propuestas finalistas. La persona ganadora se dará a conocer durante la gala del 29 de julio.

Unos premios que buscan "el orgullo" de los trabajadores

La concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó que la finalidad de estos galardones es reconocer a quienes contribuyen diariamente al funcionamiento del destino. “Queremos que quienes trabajan en la hostelería sientan el orgullo de pertenecer a un sector que ha hecho grande a Maspalomas Costa Canaria”, indicó. El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, señaló que los premios pretenden poner el foco en las personas que intervienen en la experiencia turística. “Cuando un visitante recuerda Maspalomas, casi nunca recuerda un edificio. Recuerda cómo le hicieron sentir”, afirmó, destacando el papel de los trabajadores de la hostelería como parte de la imagen del destino.

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Para Ciona Ramírez, impulsora de esta categoría y representante de ASEGO Canarias, el nuevo reconocimiento busca incorporar la visión de los propios profesionales sobre su actividad y dar relevancia a sus experiencias dentro del sector hostelero. La tercera edición de los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta reunirá a representantes institucionales, empresas, asociaciones profesionales y ciudadanía en un acto centrado en el reconocimiento al sector turístico canario y en la importancia del trabajo de quienes participan en la atención y los servicios que ofrece el destino.

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