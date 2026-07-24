Mogán propone una mesa de trabajo para abordar la situación de las obras en el barranco y la playa de Veneguera

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha propuesto la creación de una mesa de trabajo para analizar la situación generada por las actuaciones que Costa Canaria de Veneguera, entidad vinculada al Grupo Lopesan, desarrolla en el barranco y la playa de Veneguera. La iniciativa fue trasladada durante una reunión celebrada el jueves 23 de julio con la Asociación Cultural Medioambiental El Cardonal de Veneguera, en la que la regidora participó junto a técnicos municipales. La propuesta plantea reunir a vecinos y vecinas de Veneguera, colectivos ecologistas y patrimoniales, las administraciones competentes y la propia entidad promotora con el objetivo de aportar transparencia, favorecer el diálogo y aclarar las dudas existentes sobre las actuaciones autorizadas.

El Ayuntamiento defiende su papel administrativo

Durante el encuentro, Bueno explicó que las competencias municipales se han limitado a tramitar las autorizaciones y resoluciones emitidas por otras administraciones con competencias superiores, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria. Según trasladó, la situación se ha visto condicionada por contradicciones entre informes del Consejo Insular de Aguas y del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. La alcaldesa señaló que el Consistorio llegó a denegar hasta seis licencias debido a esos informes contradictorios, pero posteriormente tuvo que concederlas tras varias resoluciones judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a técnicos del Ayuntamiento y Policía Local. / LP/DLP

La tramitación de los distintos proyectos comenzó a partir de 2017 y no corresponde a un único expediente, sino a varias actuaciones planteadas por tramos del barranco. En el proceso han intervenido hasta ocho administraciones y organismos públicos, entre ellos el Consejo Insular de Aguas, los servicios de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, la Dirección General de Costas del Estado, la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el SEPRONA y el propio Ayuntamiento.

Proyectos autorizados y actuaciones bajo revisión

Uno de los puntos abordados durante la reunión fue el relativo a las infraestructuras ejecutadas en el barranco. El Ayuntamiento indicó que algunas actuaciones que han generado preocupación social, como un paso elevado o mejoras en el acceso a la playa, estaban incluidas en proyectos sometidos a tramitación administrativa. Según la documentación presentada, los proyectos autorizados contemplaban una berma transitable junto al cauce, apartaderos para facilitar el cruce de vehículos y una estructura elevada para garantizar la continuidad del camino. El Consistorio señaló además que algunas modificaciones incorporaron condiciones planteadas en su momento por representantes vecinales y por la Asociación Cultural Medio Ambiental El Cardonal de Veneguera.

No obstante, Bueno diferenció entre las obras amparadas por autorizaciones administrativas y aquellas actuaciones que pudieran haberse realizado excediendo los permisos concedidos. En este sentido, afirmó que, si se han producido actuaciones fuera de lo autorizado, las administraciones competentes deben determinar las responsabilidades y establecer las medidas correctoras correspondientes.

Investigaciones en el barranco y la playa

El barranco de Veneguera forma parte del Parque Rural del Nublo, por lo que las competencias principales en materia ambiental, patrimonial y sancionadora corresponden a organismos como el Cabildo de Gran Canaria y otras administraciones sectoriales. El Ayuntamiento informó de que el Servicio de Medio Ambiente, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo y el Consejo Insular de Aguas han realizado inspecciones relacionadas con movimientos de tierra, transformación del terreno, posibles afecciones a la flora y eventuales impactos sobre yacimientos arqueológicos.

En la playa de Veneguera también se han abierto actuaciones de control. La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario autorizó inicialmente trabajos de limpieza y renaturalización, pero posteriores inspecciones del Ayuntamiento, el SEPRONA y el Cabildo detectaron movimientos de tierras dentro del dominio público marítimo-terrestre y posibles afecciones al entorno arqueológico de La Fortaleza. Estas circunstancias motivaron la retirada cautelar de la autorización y el inicio de un expediente sancionador por parte de la Dirección General de Costas del Estado.

El acceso a la playa seguirá siendo público

Uno de los mensajes trasladados por la alcaldesa durante la reunión fue que el acceso público a la playa de Veneguera continuará garantizado. Bueno recordó que el camino constituye un paso de libre acceso y que ninguna actuación autorizada puede limitar el derecho de la ciudadanía a llegar al litoral. Asimismo, descartó la posibilidad de un desarrollo urbanístico en el barranco de Veneguera al encontrarse dentro de un espacio natural protegido integrado en el Parque Rural del Nublo. Según explicó, el marco de protección ambiental y territorial vigente impide una urbanización de las características que históricamente generaron movilización social y ecologista en defensa de la zona.