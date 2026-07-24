El paseo marítimo de La Garita estrena pérgolas y bancos en el mirador de El Bufadero

El Ayuntamiento de Telde ha completado una actuación de mejora en el Mirador del Bufadero, situado en el paseo marítimo de La Garita, con la instalación de nuevas zonas de sombra y bancos con respaldo destinados a facilitar el descanso y la estancia de vecinos y visitantes. La intervención, impulsada por la Concejalía de Playas, ha contado con una inversión de 2.217 euros financiada por el Cabildo de Gran Canaria a través del Área de Presidencia. Los trabajos han incluido la colocación de pérgolas para ofrecer espacios protegidos del sol y la incorporación de nuevo mobiliario urbano.

Mejoras en un espacio del litoral teldense

La instalación de las nuevas estructuras se ha realizado en un entorno con alta exposición marina, por lo que la actuación ha contado con una Dirección de Obra y una Coordinación de Seguridad y Salud para garantizar la ejecución conforme al proyecto técnico aprobado y con las medidas necesarias.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la concejala de Playas, María Calderín, frente a los nuevos bancos y pérgolas del Paseo de La Garita. / LP/DLP

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la concejala de Playas, María Calderín, visitaron la actuación y destacaron la importancia de continuar con la mejora de los espacios públicos del litoral del municipio. Durante la visita, Peña señaló que estas actuaciones permiten avanzar hacia espacios “más cómodos, accesibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía”, al tiempo que puso en valor la colaboración entre administraciones para desarrollar este tipo de proyectos.

Colaboración vecinal y mejora de la costa

Por su parte, la concejala de Playas agradeció la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y reconoció la implicación de la AAVV Punto y Seguido en las mejoras del entorno. Calderín destacó la importancia de las aportaciones vecinales para identificar necesidades y avanzar en la mejora de los espacios públicos. La responsable municipal recordó que el Ayuntamiento mantiene diferentes actuaciones en distintos puntos de la costa de Telde con el objetivo de mejorar las instalaciones municipales y favorecer el uso de los 16 kilómetros de litoral del municipio.

La actuación del Mirador del Bufadero se integra en la estrategia municipal de mejora y mantenimiento de las infraestructuras costeras, con intervenciones destinadas a aumentar la funcionalidad de estos espacios y facilitar el disfrute ciudadano de uno de los enclaves más visitados de La Garita.