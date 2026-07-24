El Programa de Envejecimiento Activo de San Bartolomé de Tirajana celebra el fin del curso con 230 personas

Cerca de 230 personas mayores participaron este jueves en el acto de clausura del curso 2025-2026 del Programa Municipal de Envejecimiento Activo de San Bartolomé de Tirajana, una jornada de convivencia que reunió a usuarios de los Centros de Día de San Fernando, El Tablero, Castillo del Romeral y Tunte. El programa ha experimentado un crecimiento durante la legislatura, pasando de 300 a 850 participantes, y que ha incorporado nuevas propuestas como yoga, pilates, zumba, estimulación cognitiva, competencias digitales, senderismo y rutas culturales. La actividad, organizada por la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, puso fin a un año de talleres y propuestas orientadas a favorecer la actividad física, la participación social y el bienestar de las personas mayores.

Una valoración de 9,7 y datos positivos entre los participantes

La clausura sirvió para presentar los resultados de la encuesta de satisfacción realizada entre los usuarios al finalizar el curso. Los datos reflejan que el 100 % de los participantes considera que las actividades mejoran su bienestar y su calidad de vida, mientras que el 81,5 % asegura haber experimentado una gran mejoría desde su incorporación al programa. La valoración del equipo humano también obtuvo resultados destacados. El 100 % de los usuarios calificó positivamente el trato recibido por los monitores, el 99,2 % manifestó sentirse seguro durante las actividades y el 98,3 % consideró que las explicaciones y la atención se adaptan a sus necesidades. Además, el 89 % de los participantes señaló que el nivel de dificultad de las actividades es adecuado y el 83,3 % expresó su satisfacción con la duración de las sesiones. La valoración global del programa alcanzó una puntuación media de 9,7.

Foto de familia del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y el concejal del Mayor, Dimas Sarmiento junto a los participantes del programa de Envejecimiento Activo. / LP/DLP

Reconocimiento a la trayectoria de los participantes

Durante el encuentro también se entregaron reconocimientos a 27 personas que acumulan más años de participación continuada en las actividades deportivas organizadas por la Concejalía del Mayor. Los usuarios protagonizaron otro de los momentos destacados de la jornada al entregar un reconocimiento a los monitores y al responsable de las actividades dirigidas como muestra de agradecimiento por su trabajo durante el curso.

El Ayuntamiento también ha extendido el programa a más núcleos del municipio y ha impulsado actuaciones relacionadas con la atención a las personas mayores, entre ellas la mejora de los Centros de Día, la ampliación del centro para personas con Alzheimer en Aldea Blanca y el desarrollo de la futura Residencia de Mayores.

Merienda y actuaciones musicales

El acto contó con la presencia del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y del concejal del Mayor, Dimas Sarmiento. Marichal, destacó que los resultados de la encuesta reflejan que el programa cumple con su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. “Que el cien por cien de los usuarios nos diga que hoy se siente mejor es el mayor reconocimiento al trabajo realizado”, afirmó.

Por su parte, el concejal del Mayor, Dimas Sarmiento, señaló que el objetivo del programa era crear espacios para que las personas mayores pudieran cuidar su salud, mantenerse activas y favorecer las relaciones sociales. También destacó el trabajo de los monitores y del equipo técnico que desarrolla las actividades. La jornada concluyó con una merienda de convivencia y un baile amenizado por los grupos Nueva Imagen y Bandurria, cerrando un curso marcado por la participación de los usuarios y la continuidad de las actividades destinadas al envejecimiento activo.