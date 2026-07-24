Ni Tejada ni Teror: este es es el pueblo más pequeño de Gran Canaria

La isla de Gran Canaria está compuesta por 21 municipios. De estos, el más grande es San Bartolomé de Tirajana y el más pequeño es una de las localidades ubicadas en el norte de la Isla. Con una superfiicie de 15,77 kilómetros cuadrados, el municipio de Firgas se sitúa como el más pequeño de Gran Canaria.

Aunque para muchos el pueblo grancanario que encabeza la lista de los más pequeños es Artenara, la realidad es otra. Frente a los casi 16 kilómetros cuadrados de superficie con los que cuenta Firgas, están los 66,7 que le pertenecen a Artenara.

Firgas cuenta con una población de 7.581 habitantes y es uno de los once municipios de Canarias que no poseen salida al mar. Además, el municipio grancanario presenta múltiples emblemas y monumentos dignos de conocer.

Desde el Molino de Aguas de Firgas hasta el Paseo de Gran Canaria y el Paseo de Canarias. Estos son cuatro de los lugares que puedes visitar en el municipio más pequeño de Gran Canaria:

El Paseo de Canarias

En el casco histórico de la localidad, se encuentra el Paseo de Canarias. El lugar ha alcanzado tal popularidad que la mayoría de visitantes fotografían la zona. Se trata de una calle en la que, a través de mosaicos y relieves, se retratan todas las Islas Canarias.

Asimismo, en la representación del paseo se puede ver la imagen de la Isla que se pretende mostrar acompañada de un paisaje representativo del lugar y de su escudo insular.

El Paseo de Gran Canaria

Tal y como ocurre con el caso anterior, el Paseo de Gran Canaria es una vía peatonal en la que se ha construido una cascada de 30 metros de largo con piedra. Representa, entre otras cosas, la importancia del agua para el municipio de Firgas.

Al lado de esta cascada se encuentran unos bancos que muestran los 21 municipios de la Isla. También sus escudos.

Vista de la cascada del Paseo de Gran Canaria en Firgas. / LP/DLP

Barranco de Azuaje

En el Parque Rural de Doramas, otro de los lugares que se pueden visitar en Firgas, está el Barranco de Azuaje. Está catalogado como Reserva Natural Especial y tiene una superficie de más de 61 hectáreas.

Por otra parte, en el lugar se pueden encontrar una serie de endemismos canarios entre los que está, por ejemplo, la planta Rejalgadera.

Plaza de San Roque

En la Plaza de San Roque puede verse el monumento al primer patrón de la villa y a uno de los santos de Firgas, San Juan de Ortega Además, desde la plaza se pueden apreciar unas vistas que retratan el norte de Gran Canaria.