El puesto Pico de la Gorra detectó primero el incendio de Telde, pero ya no es necesario para la vigilancia

Poco tiempo transcurrió desde que se divisaron las columnas de humo en las medianías de Telde y la llegada de efectivos para tratar de combatir el incendio. En algo menos de tres horas vitales, los medios aéreos y terrestres estabilizaron un fuego que contaba con siete focos distintos entre Las Breñas y Los Cazadores. A pesar de su rara configuración, sin cabeza ni cola, y de los vientos que intentaban empujar las llamas hacia el barranco, un dispositivo de 50 operarios logró controlar el incendio durante la mañana de este viernes en el área perimetrada.

El que hasta ahora ha sido el mayor incendio en Canarias durante 2026, dejó una superficie afectada de entre ocho y diez hectáreas en un área próxima a un tendido eléctrico y caracterizada por amplias y escarpadas laderas pobladas por matorral, pasto, pitas y tuneras. El incendio también afectó al tendido eléctrico de la zona, dejando sin suministro a 72 clientes de Endesa, además de dañar dos centros de transformación. La compañía eléctrica ha explicado que sus equipos todavía no han podido acceder al área afectada para iniciar las reparaciones y que los trabajos comenzarán en cuanto los servicios de emergencia autoricen la entrada.

Fue un vigilante, desde el puesto Pico de la Gorra, en San Mateo, quien vio las columnas de humo y dio el aviso a las 17.12 horas, antes que nadie, que también eran visibles desde la cámara del puesto de la Montaña del Pleito, cerca de la caldera de los Marteles. Se tratan de dos de tres observatorios con los que cuenta la Unidad Operativa de Fuegos Forestales (UOFF).

El puesto de vigilancia también remitió fotografías de la columna de humo, lo que permitió aportar una primera valoración visual de la evolución del incendio mientras se movilizaban los recursos de extinción. Apenas dos minutos después, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una segunda alerta de un vecino.

El Cabildo apuesta por un sistema basado en cámaras, llamadas ciudadanas y un mayor refuerzo de las brigadas

La detección precoz permitió activar un amplio dispositivo que movilizó dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, tres helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y otro más de la Guardia Civil con el coordinador de medios aéreos.

Desde tierra, acudieron los equipos Presa y Bravo del Cabildo, personal técnico y del Cecopin, efectivos de la Guardia Civil, Protecciones Civiles, Policías Locales, Consorcio de Telde y Consorcio de San Mateo, Policía Canaria y Policía Nacional.

Modernización de la vigilancia

Pese a ello, el director insular de Emergencias de Gran Canaria, Federico Grillo, mantiene que la estrategia del Cabildo pasa por sustituir progresivamente las torres de vigilancia por un sistema basado en cámaras, avisos ciudadanos y un mayor refuerzo de las brigadas forestales.

"La isla tenía siete puntos de vigilancia y se han ido cerrando porque la estadística desde 2015 indica que, de unos 360 incendios declarados, solo ocho fueron cantados desde las torres", explica Grillo. Según sus datos, la inmensa mayoría de los avisos llegan a través de llamadas de la población al tratarse de incendios que se producen en zonas de interfaz urbano-forestal. "En cuanto se ve una columna de humo, las llamadas al 112 son múltiples", agrega.

El responsable insular indica que el personal de las gavetas se incorporan a las brigadas, donde indica que es necesario el refuerzo

El responsable insular sostiene que la retirada de estos puestos responde a un proceso de modernización del operativo y no implica una reducción de los recursos disponibles. "El personal de los puestos de vigilancia se incorpora a brigadas. No es que se cierre y se vayan a la calle. Simplemente se optimizan los medios", asegura, ya que indica que es preciso seguir aumentando el personal de estos cuerpos.

Tres puestos activos

Actualmente permanecen operativos tres puestos de vigilancia física: Pico de la Gorra (Vega de San Mateo), Alsándara (Inagua, La Aldea de San Nicolás) y Montaña El Pleito (Valsequillo). El resto han sido retiradas y sustituidas por un sistema de unas 40 cámaras distribuidas por distintos puntos de la isla, integradas en el Sistema Integral de Vigilancia Forestal (SIVF) y gestionado desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin).

Tan solo se mantienen Alsándara y Montaña del Pleito porque tienen visibilidad en áreas con escasa población y cobertura

Grillo explica que la previsión es retirar también el puesto de Pico de la Gorra. "No se ha quitado antes del inicio de campaña por un tema de movimiento de personal y plazas", señala. En este sentido, aclara que esta torre vigila un entorno poblado donde la detección ciudadana resulta prácticamente inmediata. "Está orientado principalmente hacia la cuenca de Tirajana, una zona muy habitada; en la mayoría de las ocasiones llama primero el ciudadano y la torre lo confirma uno o dos minutos después", afirma.

Focos del incendio de Telde, durante su inicio el pasado 23 de julio. / La Provincia

En cambio, considera que Pico de la Gorra vigila un entorno poblado donde la detección ciudadana resulta prácticamente inmediata. "Está cerca del Pico de Las Nieves y mira principalmente hacia la cuenca de Tirajana, una zona muy habitada, y luego hacia el noreste, aunque con menos visibilidad, a la zona de Cazadores; pero no ve toda la parte alta de Telde ni Valsequillo. En la mayoría de las ocasiones llama primero el ciudadano y la torre lo confirma uno o dos minutos después", apunta.

Menos población

Grillo explica que se mantienen los puestos ubicados en zonas más aisladas y con menor población, donde las llamadas ciudadanas son menos frecuentes porque, además, la cobertura es escasa. "Alsándara es diferente porque tiene una visual de zonas con poca población y la queremos mantener. Lo mismo ocurre con El Pleito", apunta.

Por otro lado, los puestos retirados de la vigilancia forestal -Pinos de Gáldar, Ariñez y Morro de Hierba Huerto- "se mantienen para ciertas misiones, como para monitorizar o para segunda actividad de personas que ya no están aptas", asegura Grillo, quien insiste en que "su retirada es una tendencia bastante común a medida que han llegado las nuevas tecnologías", que ofrecen ventajas operativas frente a la vigilancia humana.

"Entendemos que el ser humano puede tener algún despiste durante determinadas horas, mientras que las cámaras trabajan con sensores. Tampoco son perfectas, porque también tienen puntos ciegos, igual que las torres. Por eso son sistemas complementarios", sostiene.

Enfoque en la prevención

El Cabildo dispone actualmente de unas 40 cámaras de vigilancia, varias de ellas térmicas, capaces de detectar focos de calor a varios kilómetros de distancia. Una vez recibido el primer aviso, estas permiten enfocar automáticamente la zona para seguir la evolución del incendio y facilitar la toma de decisiones desde el Cecopin.

Zona del incendio de Telde, junto al barrio de Cazadores. En la imagen, personal de Medio Ambiente junto al cable caido. / Andrés Cruz

Grillo insiste en que la vigilancia constituye solo uno de los elementos del dispositivo de prevención y extinción, integrado por más de un millar de efectivos durante la campaña de verano entre brigadas forestales, equipos helitransportados, bomberos, Protección Civil y otros cuerpos de emergencia.

Trabajos en el terreno contra el incendio en Telde. / LP/DLP.

"Estamos bastante orgullosos del operativo que tenemos, aunque siempre hay margen de mejora", señala. En este sentido, reitera que el principal desafío no se encuentra tanto en la detección como en la prevención alrededor de los núcleos habitados. "La defensa de las viviendas es lo que nos supone un esfuerzo mayúsculo. Esa es una tarea que corresponde también a los municipios y a los propietarios. Si cada uno hace su parte, podremos reducir mucho el problema", concluye.