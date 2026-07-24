El restaurante de Gran Canaria que parece sacado de un cómic de Marvel o DC: hamburguesas, perritos y papas entre Spider-Man, Batman y compañía

Las películas de Los Vengadores, el Superman de Henry Cavill o la trilogía de Batman de Nolan son solo algunos de los superhéroes que han marcado una época entre sus fans y los no tan fans. Pero Gran Canaria no se queda atrás.

La Hamburguesería Mundo Cómics, un local situado en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, recrea cada rincón como si nos encontrásemos dentro del universo de Marvel y DC. Ilustraciones, cuadros y referencias a los personajes más famosos del cómic acompañan una carta que convierte la comida en una experiencia para los fans.

El creador de contenido canario Kotarito ha mostrado su experiencia en el restaurante a través de sus redes sociales, donde destaca la originalidad de una carta inspirada en los cómics y prueba varias de sus especialidades.

Durante la visita, enseña algunas de las hamburguesas más populares, prueba las papas especiales y también las tartas caseras, como las de limón y pistacho. Además, señala que, en su opinión, la relación entre calidad y precio resulta bastante atractiva.

Un menú lleno de superhéroes

Aquí no encontrarás una hamburguesa "especial" o "de la casa". En su lugar, los protagonistas son nombres como Iron Man, Venom, Black Panther, Deadpool, Robin, Hellboy, Dr. Strange o La Cosa, cada una con una combinación distinta de ingredientes e inspirada en personajes del universo del cómic.

Una de las propuestas más llamativas de la carta es la Doctor Doom, una hamburguesa que destaca por su presentación con pan brioche verde y negro inspirado en el icónico villano de Marvel. En su interior combina una hamburguesa de ternera, huevo, pulled pork ahumado a baja temperatura, bacon crujiente, queso edam, piña a la plancha y ahumada, cebolla frita, pepinillo, salsa cheddar picante y salsa sweet chili.

Una de las opciones más contundentes del menú y una de las que mejor representa la idea del restaurante: convertir cada plato en un guiño al mundo de los cómics. También destacan opciones como la Venom, con pan negro y carne Black Angus, o la Iron Man, una de las hamburguesas más populares del local.

La oferta va mucho más allá de las hamburguesas. También hay perritos calientes bautizados como Thor, Loki, Flash o Lobezno, además de papas especiales, sándwiches temáticos, batidos y una selección de postres caseros que completan una carta pensada para que la experiencia recuerde a una visita a una tienda de cómics.

Un rincón para los seguidores de Marvel y DC

Además de la comida, buena parte del atractivo del establecimiento está en su ambientación. La decoración convierte el local en un pequeño homenaje al mundo del cómic, con referencias constantes a personajes que han marcado a varias generaciones.

Ubicado en la calle Diego Betancor Suárez, en el barrio de La Feria, el restaurante cuenta con una amplia carta de hamburguesas, perritos, entrantes y postres, y se ha convertido en uno de los locales más llamativos para los amantes de los superhéroes en Las Palmas de Gran Canaria.

Hamburguesería Mundo Cómics destaca además por sus valoraciones entre los clientes y por una oferta que combina gastronomía y cultura pop.

El local abre los lunes y jueves de 19:00 a 23:00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos lo hace de 19:00 a 00:00 horas. Además, ofrece la posibilidad de realizar pedidos para recoger o a domicilio a través de distintas plataformas.