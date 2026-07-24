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El restaurante de Gran Canaria que conquista con cocina canaria, carnes a la brasa y sus famosas costillas con piña

Uno de los puntos fuertes del establecimiento es la relación calidad-precio que ofrece

La cocina canaria tradicional se disfruta en el establecimiento

La cocina canaria tradicional se disfruta en el establecimiento / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

Gran Canaria conserva establecimientos en los que disfrutar de la cocina canaria a precios económicos es posible. Uno de ellos es el Asadero La Caldera, un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria por sus elaboraciones caseras, sus carnes a la brasa y su excelente relación calidad-precio.

Cocina canaria

La propuesta gastronomía del Asadero La Caldera se centra en reunir los platos de la gastronomía canaria tradicional. Entre ellos se encuentran:

  • Potaje de Berros
  • Queso asado con mojos o queso frito
  • Churros de pescado
  • Ropa Vieja
  • Garbanzada

Un plato que triunfa entre los clientes

Uno de los grandes reclamos del asadero son sus costillas de cerdo hervidas con piña y papas, una elaboración características de las islas que no es fácil encontrar en cualquier establecimiento.

Un plato que se ha convertido en una de sus especialidades y por el cual muchos comensales deciden hacerle una visita. Además, el restaurante también cuenta con carnes a la brasa.

Como broche final, los amantes del dulce pueden disfrutar de algunos de sus postres caseros como el polvito uruguayo, el arroz con leche o brownie.

Uno de los aspectos que más destacan los clientes son los precios, ya que el local ofrece raciones generosas en las que se disfruta la calidad en cada bocado y todo a precios ajustado, algo que tienen en cuenta muchos comensales.

Horario y ubicación

Asadero La Caldera se encuentra en el Camino a la Caldera, 14, La Caldera (Firgas). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción e quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.

El establecimiento cuanta con un horario que varía dependiendo el día:

Noticias relacionadas y más

  • Lunes a jueves: 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas.
  • Viernes: 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 00:00 horas.
  • Sábado: 12:00 a 17:00 y de 19:00 a 00:00 horas.
  • Domingo: 12:00 a 17:00 y de 19:30 a 22:30 horas.

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