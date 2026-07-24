Salvar Veneguera protesta en las puertas del Cabildo de Gran Canaria para que frenen las obras en el espacio protegido

El movimiento Salvar Veneguera se concentró este viernes a las puertas del Cabildo de Gran Canaria para protestar por las actuaciones que la empresa Costa Canaria de Veneguera S.A. está llevando a cabo en la playa ubicada en Mogán, unos trabajos que consideran incompatibles con la protección del espacio natural. Los manifestantes reclamaron a la Corporación insular que vuelva a intervenir para «frenar las obras», al entender que, pese a la existencia de «expedientes abiertos», la empresa continúa avanzando con las actuaciones previstas. «Pedimos que se acaben las obras y que el acceso a la playa sea público», explicó el representante del colectivo, Eduardo Carreño.

La manifestación se produce una semana después de que el Cabildo de Gran Canaria trasladara al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil varios informes elaborados por los servicios de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y el Consejo Insular de Aguas que apuntan a posibles irregularidades en las obras ejecutadas por la empresa Costa Canaria de Veneguera S.A. en el barranco situado junto a la playa de Veneguera, un espacio incluido en el Parque Rural del Nublo y en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

La única actuación

Ante esta situación, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, aseguró este viernes, minutos antes del inicio de la concentración, que la Corporación insular es la «única» administración que está actuando «en consecuencia» en este espacio. Morales recordó que se han abierto «distintos expedientes» relacionados con estas actuaciones y defendió la necesidad de «proteger Veneguera».

«Somos herederos de aquella lucha y no se puede utilizar esta zona para nada más allá del uso agrícola», afirmó el presidente insular, quien también explicó que la pasada semana el Cabildo tuvo que desplazar un helicóptero para inspeccionar el estado de las obras, después de que la empresa no permitiera el acceso a los técnicos. No obstante, recordó que la licencia de estos trabajos corresponde al Ayuntamiento.

No obstante ante este escenario el portavoz de la plataforma Salvar Veneguera, Eduardo Carreño, aseguró que el colectivo «llegará hasta donde se tenga que llegar» para conseguir que las obras se paralicen. Además criticó que, pese a que el Cabildo de Gran Canaria no ha autorizado los trabajos de mejora en la zona afectada por los desperfectos ocasionados por Therese, -que ha solicitado la propia empresa- , las distintas administraciones «se tiran la pelota» y solo actúan «cuando la población se manifiesta».