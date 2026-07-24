San Bartolomé de Tirajana estrecha lazos con Galicia con un hermanamiento ligado al Camino de Santiago
El acuerdo con la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés permitirá impulsar proyectos culturales, patrimoniales y turísticos entre ambas comunidades antes del próximo Año Jacobeo
San Bartolomé de Tirajana, Gáldar y Tejeda han reforzado sus vínculos con Galicia a través de la firma de un acuerdo de hermanamiento con la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés, un pacto que busca impulsar la cooperación entre ambos territorios en torno al Camino de Santiago y sus valores culturales y patrimoniales.
El acto institucional tuvo lugar este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con la presencia de vecinos y representantes institucionales de Canarias y Galicia. La ceremonia estuvo presidida por el alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez Sánchez, y contó con la participación de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés, Begoña Balado Conde.
El encuentro se produce en la antesala del próximo Año Jacobeo y supone, según las instituciones firmantes, un nuevo paso en la colaboración que desde hace años mantienen ambos territorios vinculados por la tradición jacobea.
Un acuerdo para compartir proyectos y experiencias
Durante la firma, los representantes institucionales rubricaron un documento por el que ambas partes se comprometen a desarrollar iniciativas conjuntas de carácter cultural, turístico y patrimonial, además de favorecer el intercambio de experiencias entre administraciones.
El hermanamiento permitirá promover acciones relacionadas con la difusión del Camino de Santiago, entendido como un espacio de encuentro entre pueblos y como un elemento común de identidad y cooperación territorial.
La ceremonia incluyó también un intercambio de obsequios institucionales y la firma de Begoña Balado Conde en el Libro de Honor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como recuerdo de la visita.
La música canaria acompaña la ceremonia
El acto contó con la actuación del timplista David Díaz, cuyas interpretaciones acompañaron la celebración y pusieron en valor la tradición musical de Canarias durante un encuentro marcado por la unión entre ambas comunidades.
Las piezas interpretadas con timple aportaron un componente cultural a una jornada en la que Galicia y Gran Canaria reivindicaron los elementos compartidos alrededor del Camino de Santiago y la colaboración entre territorios.
Una relación que busca seguir creciendo
El hermanamiento consolida una relación que las instituciones consideran ya asentada y que pretende continuar con nuevas iniciativas durante los próximos años.
Los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Gáldar y Tejeda y la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés expresaron su voluntad de seguir trabajando de forma conjunta para fortalecer los lazos culturales y patrimoniales, así como para acercar a la ciudadanía los valores asociados al Camino de Santiago: convivencia, intercambio y cooperación entre pueblos.
La firma supone así un nuevo vínculo entre Canarias y Galicia a través de una de las rutas culturales más reconocidas internacionalmente y abre una nueva etapa de colaboración coincidiendo con la proximidad de una nueva celebración jacobea.
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