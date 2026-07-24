Los sindicatos CSIF y STAP denuncian la falta de efectivos policiales en las playas de San Bartolomé de Tirajana

Los sindicatos CSIF y STAP han denunciado la falta de refuerzos en el dispositivo de seguridad destinado a las playas y paseos marítimos de San Bartolomé de Tirajana durante la temporada de verano. Según ambas organizaciones, la planificación actual mantiene la vigilancia del litoral con un número insuficiente de agentes para atender los más de 30 kilómetros de costa del municipio. Las centrales sindicales señalan que un único policía ha llegado a asumir la cobertura de toda la franja costera, una situación que consideran insuficiente para garantizar una respuesta adecuada ante los avisos ciudadanos y las necesidades habituales de un periodo marcado por el aumento de visitantes.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, desmiente la versión de los sindicatos y asegura que tanto en el litoral como en el resto de áreas "los servicios de seguridad están garantizados". Álamo recuerda que se trata del municipio de Gran Canaria con mayor número de eventos multitudinarios y recalca que "en cada uno de ellos se cumple siempre con la seguridad".

Un servicio condicionado por la alta afluencia turística

CSIF y STAP sostienen que el incremento de usuarios en playas y paseos marítimos durante los meses estivales es una circunstancia conocida con antelación, por lo que reclaman una planificación específica que permita reforzar la presencia policial en las zonas de mayor concentración de residentes y turistas. Los sindicatos indican que esta falta de efectivos dificulta la atención de requerimientos ciudadanos, reduce la capacidad preventiva ante posibles hurtos u otros incidentes y limita la actuación policial frente a situaciones como la venta ambulante ilegal o las ocupaciones que pueden afectar al tránsito peatonal en determinadas áreas del litoral.

Imagen de Playa del Inglés. / LP/DLP

Reclaman medidas a la Concejalía de Seguridad

Ambas organizaciones atribuyen esta situación a la falta de planificación de la Concejalía de Seguridad y de la Jefatura de la Policía Local, a quienes solicitan la adopción de medidas organizativas para reforzar el servicio durante la campaña de verano. Los sindicatos recuerdan que llevan meses trasladando la necesidad de mejorar la distribución de los recursos humanos y aumentar la capacidad operativa de la Policía Local, sin que, según afirman, se hayan aplicado hasta ahora medidas suficientes para corregir la situación.

La seguridad del litoral durante la temporada alta

CSIF y STAP comparan la situación de la seguridad con el esfuerzo que, según indican, realizan otras áreas municipales como Playas o Limpieza para mantener la imagen turística del municipio. A su juicio, la falta de presencia policial en las zonas costeras puede afectar a la percepción del servicio público durante el periodo de mayor actividad. Los sindicatos reclaman finalmente que la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana cuente con un dispositivo adaptado a la dimensión turística del municipio y que permita garantizar una atención adecuada tanto a vecinos como a visitantes durante los meses de mayor demanda.