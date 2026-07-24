Los trabajadores de San Bartolomé de Tirajana solicitan la renovación de las hamacas y sombrillas

Los hamaqueros de San Bartolomé de Tirajana solicitan la renovación de las sombrillas y las hamacas de las playas del municipio. Los trabajadores argumentan que desde que se instalaron los nuevos materiales en 2022, el Ayuntamiento no ha modernizado el equipamiento, que se ha ido deteriorando a causa del uso y el efecto del sol. También manifiestan que algunas de las mallas cortavientos colocadas en el entorno de las hamacas se han ido degradando con el tiempo, permitiendo ahora que se cuele la arena. Esta crítica se produce mientras los trabajadores esperan la respuesta del Consistorio a las 22 alegaciones que presentaron a través de los sindicatos FSOC y UGT contra la propuesta municipal para abandonar la gestión directa el servicio y pasar a una gestión indirecta mediante concesión.

Un material "obsoleto"

Los trabajadores sostienen que el último modelo de hamaca que ha instalado tiende romperse por la zona del cabecero y advierten de que la recaudación de este año "se ha visto disminuida" porque el material del que disponen está "obsoleto". Esta solicitud tiene lugar dos días después de que el Consejo Sectorial de Playas respaldase por unanimidad la propuesta del Ayuntamiento de desmunicipalizar el servicio de hamacas y sombrillas. Tras reunirse con el órgano consultivo, el Consistorio sostuvo que la gestión indirecta permitirá regularizar un servicio que lleva 15 años funcionando a contrato vencido y en situación de precario.

Imagen de las hamacas de Playa del Inglés. / LP/DLP

El Ayuntamiento debe responder a las 22 alegaciones

Los hamaqueros destacan que el apoyo del Consejo Sectorial de Playas "carece de fundamento jurídico". Insisten en que la Administración municipal está obligada a responder de forma expresa a cada una de las alegaciones que presentaron al expediente elaborado por el Ayuntamiento para cesar la municipalización del servicio y que fue aprobado por el Pleno el pasado 30 de abril. La principal objeción planteada por los trabajadores mediante los sindicatos FSOC y UGT se centra en que el documento no dispone un informe de intervención municipal, lo que lo convierte en "nulo de pleno derecho".

Objeciones del PSOE

El PSOE también presentó objeciones en la misma línea que las organizaciones sindicales y mantiene que el propio acuerdo plenario del 22 de diciembre de 2025 que inició el proceso para cesar la municipalización de las hamacas y sombrillas establecía que el expediente debía contar con ese informe de intervención antes de continuar su tramitación. Por ese motivo, piden retrotraer las actuaciones y mantener vigente el acuerdo de 2021 que aprobó la gestión directa del servicio.

Imagen de varias hamacas en Playa del Inglés. / LP/DLP

Cuestionamiento del estudio económico

Por otro lado, los sindicatos cuestionan las conclusiones del estudio económico-financiero elaborado por el Ayuntamiento para justificar que la gestión indirecta es la alternativa más adecuada. La organización sindical sostiene que el documento no refleja la realidad económica del servicio y que utiliza previsiones que, a su juicio, no están suficientemente justificadas. Según las organizaciones sindicales, el estudio realizado por el Ayuntamiento incluye los quioscos de playa, que son elementos que llevan años con gestión indirecta y que no tienen relación con los servicios de hamacas y sombrillas.

Comparación con Mogán

En su escrito, las organizaciones sindicales también comparan el modelo con el aplicado en el municipio vecino de Mogán, donde defienden que la gestión directa del servicio de hamacas ha generado previsiones económicas superiores a las de San Bartolomé de Tirajana, pese a contar con un inventario menor. En sus alegaciones afirman que los datos utilizados por San Bartolomé de Tirajana no justifican que una concesión privada vaya a resultar más beneficiosa para las arcas públicas.