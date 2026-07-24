La Villa de Moya ofrece talleres, deportes acuáticos y una aventura en El Hierro para su juventud
El programa 'Verano Joven' de la Villa de Moya incluye actividades deportivas, creativas y de convivencia para fomentar el ocio saludable entre los jóvenes
La Villa de Moya amplía durante el mes de agosto la programación de ‘Verano Joven’, una iniciativa dirigida a la juventud del municipio con propuestas centradas en el ocio saludable, la convivencia y el descubrimiento de nuevos espacios. El programa incorpora talleres, actividades deportivas, experiencias fuera del municipio y encuentros de participación juvenil.
La programación comienza con un taller degustación de ‘Smoothies & Crepes’, una actividad que combina gastronomía y creatividad en un espacio de encuentro para los participantes.
La propuesta continúa con una jornada de Paddle Surf al atardecer en la Playa de Las Marañuelas, una experiencia vinculada al deporte y al disfrute del entorno costero.
Actividades para celebrar el verano y fomentar la participación juvenil
El programa incluye también una jornada especial con motivo del Día Internacional de la Juventud, que llevará a los jóvenes de Moya hasta Aqualand Maspalomas para compartir una jornada de ocio y convivencia.
La creatividad tendrá presencia con un taller de arte dulce en el que los participantes elaborarán jabones naturales con aromas de verano. La actividad permitirá conocer técnicas de creación artesanal y desarrollar productos propios dentro de una propuesta práctica.
Deportes acuáticos y una experiencia de convivencia en El Hierro
La programación incorpora además una jornada de actividades acuáticas en Amadores, con propuestas como Fun Park, Kayak y Big Sup, combinando actividad física, aventura y entretenimiento.
Uno de los principales contenidos del calendario será ‘Aventura en El Hierro’, una experiencia que permitirá a los jóvenes del municipio conocer los paisajes y valores naturales de la isla del Meridiano. La iniciativa plantea varios días de convivencia y aprendizaje fuera del entorno habitual.
Un programa respaldado por el Cabildo de Gran Canaria
El mes de agosto concluirá con una nueva edición de Viernes Joven, una actividad con cócteles 0,0, perritos y karaoke como propuestas para cerrar la programación con música y participación juvenil.
La iniciativa cuenta con la colaboración y financiación de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.
Según el texto de la organización, el programa busca “generar espacios de participación y convivencia” y ofrecer alternativas de ocio durante los meses de verano para la juventud del municipio.
‘Verano Joven’ da continuidad a las actividades desarrolladas durante el mes de julio y mantiene una programación orientada a que los jóvenes de Moya disfruten de un verano activo mediante propuestas deportivas, culturales y de convivencia.
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