La Aemet alerta de un sábado complicado en Canarias: rachas muy fuertes, mala mar y olas de hasta dos metros

El alisio soplará con intensidad este sábado en buena parte de Canarias, con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes del sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé además un ligero descenso de las temperaturas en medianías y cumbres, mientras que en las zonas costeras los valores se mantendrán con pocos cambios.

En el norte de las islas montañosas predominarán los intervalos nubosos, con cielos más cerrados a primeras y últimas horas. Durante la madrugada no se descartan lloviznas débiles en medianías, especialmente en las vertientes orientadas al norte y nordeste.

En el resto del archipiélago, los cielos permanecerán poco nubosos o despejados. En Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria continuará la presencia de calima ligera en niveles altos.

El estado del mar será uno de los principales elementos de atención. El viento del nordeste soplará con fuerza 5 o 6 de forma generalizada y podrá arreciar hasta fuerza 7 en determinados tramos costeros y en los canales entre islas.

Estas condiciones dejarán marejada o fuerte marejada, con áreas de mar gruesa, además de mar de fondo del norte con olas de hasta dos metros. La Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en la provincia occidental y en Gran Canaria.

LANZAROTE — Alisio fuerte y calima ligera

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte. Se mantendrá la calima ligera en niveles altos. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El alisio soplará con fuerza en zonas de interior y en las vertientes del sur, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Arrecife 22 / 28

FUERTEVENTURA — Rachas muy fuertes en el sur

Cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el oeste y presencia de calima ligera en niveles altos. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero descenso. El alisio tendrá intervalos de fuerte en zonas de interior y especialmente en la vertiente sur del macizo de Jandía, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 21 / 27

GRAN CANARIA — Nubes en el norte y viento intenso

En el norte predominarán los intervalos nubosos, con cielos más cerrados a primeras y últimas horas y posibles lloviznas en medianías durante la madrugada. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado, con calima ligera en niveles altos. Las temperaturas bajarán en el interior y permanecerán con pocos cambios en zonas bajas. Todavía podrán superarse los 30 °C en medianías del sureste y oeste. El alisio soplará con fuerza en las vertientes sureste y noroeste, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE — Descenso térmico y rachas fuertes

Predominarán los intervalos nubosos en el norte, con cielos más cubiertos a primeras y últimas horas. No se descartan lloviznas en medianías del nordeste durante la madrugada. En el resto de la isla, el ambiente será poco nuboso o despejado. Las temperaturas descenderán en el interior y se mantendrán con pocos cambios en las zonas bajas y el nordeste. El alisio tendrá intervalos de fuerte en la vertiente sureste, el extremo noroeste y la fachada sur del área metropolitana, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominarán las brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 / 29

LA GOMERA — Rachas que pueden superar los 80 km/h

En el norte habrá intervalos nubosos, con cielos más cerrados a primeras y últimas horas y posibles lloviznas en medianías durante la madrugada. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque las máximas podrían bajar ligeramente en las zonas orientadas al sur. El alisio soplará con fuerza en las vertientes este y noroeste, donde las rachas ocasionalmente muy fuertes podrán superar de forma local los 80 km/h. Habrá brisas en las costas del suroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 / 27

LA PALMA — Menos calor y viento fuerte en costas expuestas

Predominarán los intervalos nubosos en el norte y este, con cielos más cerrados a primeras y últimas horas. No se descartan lloviznas en medianías del nordeste durante la madrugada. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas bajarán de forma ligera o moderada, mientras que las mínimas se mantendrán estables o descenderán ligeramente. El alisio tendrá intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominarán las brisas en las costas del oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 / 26

EL HIERRO — Intervalos nubosos y viento fuerte

Los cielos estarán poco nubosos, con algunos intervalos en el norte. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrán bajar ligeramente en las zonas orientadas al sur. El alisio tendrá intervalos de fuerte en la vertiente este y en el extremo noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en las costas del suroeste.

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Temperaturas (°C): Valverde 17 / 19