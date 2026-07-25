Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife

El Aeropuerto de Gran Canaria fue el escenario de un exitoso despliegue de emergencia este sábado tras el aterrizaje prioritario de un vuelo transatlántico que cubría la ruta entre Madrid y Brasil. La aeronave tuvo que desviarse a la isla tras ser imposible tomar tierra en Tenerife por razones meteorológicas mientras trasladaban a una pasajera con una grave urgencia médica.

Los controladores aéreos gestionaron de inmediato una trayectoria directa a la pista 03L de Gran Canaria, donde el avión logró aterrizar sin incidencias y con los equipos sanitarios ya desplegados a pie de pista.

Gran Canaria resuelve una doble maniobra frustrada en Tenerife

La intervención en Gran Canaria se produjo después de un tenso episodio en el sur de la isla vecina:

Alerta inicial: La tripulación notificó la presencia de una pasajera con síntomas compatibles con una posible pancreatitis , solicitando tomar tierra en Tenerife Sur.

La tripulación notificó la presencia de una pasajera con síntomas compatibles con una , solicitando tomar tierra en Tenerife Sur. Cizalladura en Tenerife: Durante la aproximación a la pista 07 de Tenerife Sur, el avión sufrió un brusco cambio en la dirección y velocidad del viento (cizalladura), obligando a realizar un motor y al aire .

Durante la aproximación a la pista 07 de Tenerife Sur, el avión sufrió un brusco cambio en la dirección y velocidad del viento (cizalladura), obligando a realizar un . Segundo intento fallido: Tras reintentar el aterrizaje, las rachas de viento volvieron a impedir la maniobra con seguridad, lo que llevó a la tripulación a desviarse definitivamente hacia Gran Canaria.

Evacuación inmediata en el aeropuerto grancanario

Gracias a la rápida reorganización del tráfico aéreo, el avión fue posicionado en Gran Canaria con máxima prioridad. A su llegada, la enferma fue evacuada de inmediato para recibir asistencia hospitalaria.

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Los equipos de control aéreo destacaron la fluida coordinación de los servicios de tierra en Gran Canaria y agradecieron la colaboración del resto de vuelos comerciales que cedieron su paso para garantizar el rápido aterrizaje.