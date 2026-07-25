Gran Canaria ofrece personal experto en extinción de incendios a la Comunidad de Madrid

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto a disposición del operativo que lucha contra los incendios forestales desatados en la Comunidad de Madrid personal altamente especializado en extinción pertenecientes a los servicios insulares y que está disponible para ser movilizado y desplazarse a la Península si su participación es requerida a partir de esta misma mañana de 25 de julio.

El ofrecimiento se enmarca en la solicitud formulada por el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior con motivo de la Alerta Nacional por Incendios Forestales y que afecta en este caso a diversos puntos de la región madrileña, agravado por la fusión de dos frentes y el desalojo o confinamiento de decenas de miles de personas.

En concreto, los perfiles disponibles son un Técnico de Extinción, con capacidad para desempeñar funciones de dirección de extinción, coordinación de operaciones y coordinación aérea; un Técnico Analista, con funciones de análisis del incendio, apoyo a la coordinación de operaciones y coordinación aérea; un Sargento de Bomberos, especializado en operaciones de incendios forestales y en la gestión y coordinación de sectores de intervención; un Operador de Comunicaciones, para la gestión de las comunicaciones operativas y el apoyo logístico al dispositivo de emergencia; dos Agentes de Medio Ambiente para labores de vigilancia, seguimiento del incendio y apoyo técnico sobre el terreno.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señala que, más allá de la petición, la puesta a disposición de este personal del Cabildo forma parte de la visión colaborativa y solidaria que tiene el Gobierno de la Isla entre territorios, tanto hacia el resto de las islas como hacia el conjunto del Estado Español o el extranjero cuando se producen situaciones de emergencia que ponen en grave riesgo a las personas, al medio ambiente, a las propiedades particulares y a los recursos públicos, tal y como ha demostrado en episodios anteriores, incluida la DANA de Valencia.

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Además, Antonio Morales, destaca que la profesionalidad y eficacia de los servicios de prevención y extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria cuentan con un amplio reconocimiento.