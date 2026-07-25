Guillermo Bueno convierte su experiencia vital en poesía con “En el fragor de la batalla”

El acto, enmarcado en la programación de las Fiestas del Carmen de Playa de Mogán, comenzó con la intervención del concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, quien dio la bienvenida al público asistente y destacó el honor que supone para el Ayuntamiento respaldar a un vecino cuya trayectoria cultural ha traspasado fronteras.

La escritora Pepa Aurora, amiga cercana del autor, participó a continuación con una intervención en la que puso en valor la serenidad y la profundidad que recorren el poemario, así como la capacidad de sus textos para acompañar procesos personales y vitales. Asimismo, señaló la utilidad de la obra para detenerse, observar el paso del tiempo y apreciar la vida desde una mirada más consciente.

El desarrollo del acto estuvo guiado por Diego González, familiar del autor y figura vinculada al ámbito cultural, quien condujo una conversación cercana con Guillermo Bueno. A través de preguntas y comentarios, ambos se adentraron en el origen del libro, su proceso de creación y los temas que lo atraviesan. El autor compartió con el público fragmentos del prólogo y varios poemas que integran la obra.

Bueno explicó que “En el fragor de la batalla” nace de la necesidad de transmitir sentimientos y experiencias reales, “no solo las bonitas, sino también aquellas que nos enfrentan a nuestras propias batallas”. Señaló que la obra recoge vivencias de la última década, marcadas por la enfermedad, el compañerismo y los aprendizajes personales. “La mayor batalla es como uno mismo, con nuestros pensamientos, con aquello que nos impulsa o nos frena. Esa lucha interna es la que intento plasmar en el libro” afirmó.

El autor también profundizó en el simbolismo de la portada, donde un desierto representa el peso del camino, las renuncias y la madurez, mientras que, en la contraportada, la figura de una persona cargando a otra encarna el valor del amor y el apoyo mutuo. “A veces luchamos por los demás y la fuerza su duplica. Ese cariño es lo que nos salva en los momentos más difíciles”, añadió.

La presentación contó con la presencia de otros concejales y concejalas del Gobierno local, así como de vecinos, vecinas y visitantes. El acto concluyó con la firma de ejemplares.

Guillermo Bueno Marrero, natural de Mogán, nació el 8 de julio de 1958. Es productor, guionista, autor y coautor de diferentes libros. Entre sus obras destaca, por su repercusión, el título infantil 'Pedro Orugo y el Valle de la Esperanza', que dio origen a la serie de animación internacional que lleva por título 'Las Aventuras de Carlos Orugo', galardonada con varios premios internacionales.

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Además, es miembro activo de diferentes asociaciones culturales y fue cofundador de una ONG en Brasil con fines socioculturales, desarrollando su labor en el entorno de una de las favelas más grandes del país.