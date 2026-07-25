Estos son los cortes de tráfico de la GC-3 en agosto y las rutas alternativas

La Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3) sufrirá cortes totales de tráfico durante el mes de agosto con motivo de las obras de impermeabilización del viaducto del Guiniguada. Los trabajos obligarán a cerrar la vía en ambos sentidos durante dos periodos de 15 días, una actuación que afectará a una carretera por la que circulan una media de 150.000 vehículos diarios.

Los cortes se realizarán de forma escalonada para reducir el impacto sobre la movilidad de la capital grancanaria. El primero afectará al sentido norte y comenzará el domingo 2 de agosto, mientras que el segundo se ejecutará en sentido sur a partir del domingo 16 de agosto.

¿Cuándo se corta la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria?

Corte en sentido Norte

Del domingo 2 de agosto al domingo 16 de agosto

Zona afectada: La GC-3 permanecerá cerrada en sentido norte antes de la rotonda de Lomo Blanco.

Desvío alternativo: El tráfico será dirigido por los túneles de San José hasta la Avenida Marítima y continuará por los túneles Julio Luengo hacia la GC-2.

Acceso a Lomo Blanco: Se mantendrá a través de los túneles de San José.

Corte en sentido Sur

Del domingo 16 de agosto al domingo 30 de agosto

Zona afectada: El cierre se producirá en la bifurcación situada a la altura de La Paterna, en dirección al Sur y al Hospital Doctor Negrín.

Desvío alternativo: Los vehículos circularán por los túneles de La Ballena hacia Julio Luengo, con salida hacia la Avenida Marítima y conexión posterior con la GC-1.

La Avenida Marítima absorberá parte del tráfico

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Augusto Hidalgo, explicó que el principal incremento de circulación se concentrará en la Avenida Marítima y en los accesos al túnel Julio Luengo.

Según las simulaciones realizadas por la Consejería, el tráfico previsto será similar al que soportan estas vías durante los meses de mayor congestión, como noviembre o abril en hora punta, aunque no alcanzará los niveles habituales del resto del año.

Hidalgo señaló que durante agosto circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos menos al día que en otros meses y que los domingos la reducción alcanza unos 20.000 vehículos respecto a una jornada laborable. “Las vías pueden absorber el tráfico”, aseguró el consejero, aunque advirtió de que un accidente en las zonas alternativas podría generar problemas importantes de circulación.

¿Por qué se corta la Circunvalación?

Los cortes son necesarios para ejecutar las obras de impermeabilización de los dos tableros del viaducto del Guiniguada, una actuación destinada a evitar nuevas filtraciones de agua que puedan dañar la estructura.

Los trabajos consisten en retirar unos 10 centímetros del pavimento actual mediante fresado hasta aproximarse a la capa de hormigón del puente. Después se instalarán láminas asfálticas impermeabilizantes reforzadas con armadura de alta resistencia.

En total, la actuación contempla la colocación de 18.855 metros cuadrados de láminas impermeabilizantes en ambos tableros. La empresa adjudicataria trabajará con dos equipos especializados en turnos de mañana y tarde-noche durante los siete días de la semana para intentar cumplir los plazos.

Una obra pendiente tras los problemas del viaducto

La impermeabilización completa la reparación del viaducto después de que las filtraciones de agua afectaran a los tendones de acero que sujetaban la estructura. Estos elementos tuvieron que ser sustituidos durante una actuación de emergencia que finalizó hace un año.

Los problemas detectados se debían a dos fallos constructivos: daños en los pretensores interiores del puente y la ausencia de impermeabilización en los tableros. La entrada de agua provocó la oxidación progresiva de los cables que soportaban la estructura, hasta generar una situación que podía comprometer la estabilidad del puente.

La sustitución de los pretensores duró más de dos años y no obligó a cerrar completamente la Circunvalación salvo en momentos puntuales, como la colocación de piezas bajo el puente o las pruebas de carga con camiones.

Estos serán, por tanto, los primeros cortes totales de la GC-3 durante las obras del viaducto, ya que, según Hidalgo, resulta "inevitable" cerrar la carretera para ejecutar la impermeabilización con seguridad.