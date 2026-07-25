Un vestido nuevo, carne mechada y toda una vida de recuerdos: así vive Gáldar el día grande de Santiago

El día grande de las fiestas de Santiago de Gáldar es mucho más que una fecha marcada en el calendario. Para muchos vecinos es ese momento del año en el que las calles vuelven a llenarse de reencuentros, abrazos y conversaciones que parecen viajar en el tiempo. Es la jornada de juntarse en familia, de sacar a relucir aquellas anécdotas que han pasado de generación en generación, de recordar con cariño a quienes ya no están y de celebrar, como siempre se ha hecho, el orgullo de pertenecer a un pueblo con una historia y unas tradiciones muy vivas.

Una emoción que en los últimos años ha cobrado aún más fuerza gracias a la recuperación de algunas de las fiestas y costumbres que forman parte de la memoria colectiva de Gáldar. El regreso de Los Caballitos de Fuego es un claro ejemplo de ello: una tradición que volvió a encender la ilusión de quienes la vivieron en su infancia y que hoy vuelve a despertar sonrisas, recuerdos y la emoción de compartir con las nuevas generaciones.

Este sábado, desde varias horas antes del inicio de la procesión, la plaza de Santiago ya respiraba ambiente de fiesta. Los vecinos recorrían sus calles de un lado a otro, se acercaban a los comercios del municipio y apuraban los últimos preparativos para una jornada que, más allá de los actos religiosos, es una cita marcada en rojo en el calendario de muchas familias galdenses.

Comelona

Y es que la tradición manda en este día. Tras acompañar al patrón en la procesión, muchos hogares del municipio vuelven a abrir sus puertas para reunirse alrededor de una mesa repleta de platos, conversaciones y recuerdos compartidos. Es una jornada para disfrutar en familia, alargar la sobremesa sin mirar el reloj y recuperar fuerzas con una merecida siesta antes de volver a las calles por la tarde para disfrutar de otra de las grandes citas de estas fiestas: la Batalla de Flores.

La familia Martín Mendoza. / José Pérez Curbelo

En plena plaza de Santiago, una de las vecinas del municipio compartía con sus amigas los recuerdos de cómo ha ido evolucionando la celebración con el paso de los años y cómo era aquella fiesta que ellas vivieron en primera persona. Teresa Ojeda rememoraba junto a sus compañeras del pueblo aquellas jornadas en las que el día de Santiago era una de las fechas más esperadas del calendario y, además, de las más coquetas. «Durante las fiestas estrenábamos hasta tres vestidos, y las familias que no tenían muchos recursos se pasaban todo el año ahorrando para poder comprarse uno y lucirlo el día de Santiago de Gáldar», explicó con una sonrisa mientras señalaba la fuente situada junto a la plaza, un rincón que también guarda parte de la memoria de varias generaciones de galdenses.

Una fuente de bailes

Y es que esa fuente no solo ha sido testigo del paso de los años, sino también de muchas historias que forman parte de la memoria sentimental del municipio. A su alrededor nacieron amistades, encuentros y hasta algunos amores entre vecinos de Gáldar, en aquellas fiestas en las que los bailes reunían a jóvenes y mayores en un ambiente de celebración.

Teresa recuerda cómo ellas acudían estrenando vestido y cómo los hombres llegaban también «muy arreglados a bailar». La fuente se convertía entonces en el centro de un particular ritual. «Ellas caminaban en una dirección y ellos en la contraria, bordeándola de un lado a otro». De esta forma cruzaban las miradas hasta encontrar a quien compartir aquel baile que, en muchos casos, acababa convirtiéndose en el inicio de una historia.

Aunque de aquellos bailes ya han pasado muchos años y hoy la celebración se vive de una manera diferente, hay una costumbre que permanece casi intacta: el encuentro familiar después de la procesión. Ese momento en el que las casas vuelven a llenarse de voces, risas y mesas preparadas para compartir el día de Santiago.

Javier Navarro, Santiago Vega, Ariadna Medina y Angelina Godoy. / José Pérez Curbelo

Aunque cada vez son más los vecinos que optan por trasladar esta reunión a los restaurantes del municipio, disfrutando de la comida sin tener que pasar por los fogones, todavía son muchas las familias que mantienen viva la tradición de preparar en casa uno de los platos más ligados a esta jornada: la carne mechada. «No sé muy bien por qué, pero siempre eran las familias con más recursos las que compraban varios kilos de esta carne y la preparaban para este día», recalcó Ojeda.

Nostalgia y familia

Y es que la nostalgia estuvo este sábado a flor de piel en prácticamente todas las familias del municipio. Durante la salida de la imagen de Santiago de la iglesia, Mari Carmen Martín Mendoza viajaba en el tiempo para recordar aquellas jornadas de su infancia en las que acudía a la plaza junto a sus padres y su hermano para vivir esta cita. «Mis padres, que ya no están, nos traían a mi hermano y a mí a ver esta procesión cada año, y nos colocábamos justo en esta esquina de la plaza», recordó emocionada la vecina desde el balcón de una de las viviendas que rodean este espacio. Un lugar que, por una de esas casualidades que guarda la memoria de los pueblos, se encuentra exactamente sobre la misma esquina desde la que, siendo una niña, contemplaba junto a su familia el paso de Santiago.

Y es que, para Mari Carmen, la celebración de Santiago es prácticamente el hilo conductor de una parte importante de su vida. No solo por los recuerdos de su infancia junto a sus padres y su hermano, sino porque estas fiestas también forman parte del origen de su propia historia familiar. Sus padres —él natural de Las Palmas de Gran Canaria y ella de Gáldar— se conocieron precisamente durante unas fiestas de Santiago, en aquellos bailes tan singulares que se celebraban alrededor de la plaza, donde los hombres caminaban en una dirección y las mujeres en la contraria hasta encontrarse frente a frente.

Ambiente en la procesión de Santiago de Gáldar / José Pérez Curbelo

Pero la relación de Mari Carmen con las fiestas de Santiago todavía guarda más capítulos. En estas mismas celebraciones conoció también a su marido, y ambos decidieron darse el sí quiero precisamente en el mes de Santiago, además, en un Año Jacobeo, una coincidencia que refuerza aún más el vínculo y el cariño que siente hacia esta fecha tan especial.

Raíces y tradición

Para ella, esta celebración es mucho más que una tradición: es un punto de encuentro con sus raíces y con la memoria de quienes ya no están. Aquello que durante años hacía junto a su hermano y sus padres —reunirse en el pueblo para acompañar al patrón y compartir este día en familia— continúa hoy, aunque con la ausencia de sus padres y con una familia que ha seguido creciendo con el paso del tiempo. «No faltamos nunca, cada año venimos a celebrar esta tradición en familia», aseguró Mari Carmen.

Y es que, además de mantenerse viva esta tradición familiar, la emoción en torno a las fiestas de Santiago ha crecido en los últimos años gracias también a la recuperación de algunas de sus celebraciones más características. Una de ellas ha sido el regreso de Los Caballitos de Fuego, una tradición que estuvo durante años sin celebrarse y que volvió a llenar las calles de recuerdos, ilusión y emoción.

«Yo, por ejemplo, no recuerdo haber vivido esta celebración», remarcó la hija de la familia, quien puso en valor que las fiestas que marcaron la infancia de sus padres y sus abuelos hayan vuelto a formar parte también de la experiencia de las nuevas generaciones del municipio. Un regreso que permite que la memoria de Gáldar siga pasando de padres a hijos y que aquellas costumbres que parecían quedar atrás vuelvan a tener un lugar protagonista en las fiestas.