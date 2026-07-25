De la "tostada Panto" a la lotería: la rutina de Anabel Pantoja en Arguineguín

Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán, es un pueblo pesquero conocido por sus playas, su clima privilegiado y, como destacan sus habitantes, la cercanía de su gente. Muchos coinciden en que el verdadero encanto del lugar reside precisamente ahí: en quienes viven en él.

Juan, uno de los vecinos, lo resume con orgullo: "Arguineguín tiene el mejor clima del mundo". Según explica, esas condiciones especiales se disfrutan "desde esta zona hasta Tauro", porque "lo demás ya no es igual". Otros son aún más rotundos: "Es el mejor pueblo del mundo".

Playa de las Marañuelas, en Arguineguín / LP/DLP

El orgullo vecinal también se alimenta de la reciente visita de León XIV. "Hasta el papa viene a visitarnos", comentan en referencia al acto celebrado en el muelle de Arguineguín, con el que el pontífice situó el drama migratorio en el foco internacional. Los habitantes recuerdan, además, que de esta localidad han salido grandes nombres del deporte, como los exfutbolistas David Silva y Juan Carlos Valerón, dos figuras clave del fútbol español.

El pueblo elegido por Anabel

Hace años que Anabel Pantoja eligió Arguineguín para establecer su residencia en Canarias. En una de las zonas más exclusivas, la sobrina de Isabel Pantoja posee un chalet de dos plantas con piscina, una terraza de 70 metros cuadrados y un valor estimado superior al millón de euros.

La influencer parece haber encontrado aquí una vida tranquila, vinculada al día a día del pueblo y alejada de las distancias que suelen rodear a los personajes famosos. Quienes coinciden con ella en las calles o en los comercios repiten una misma idea: Anabel es natural, amable y se comporta como una vecina más.

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Reme y Trinidad: "Es como una más"

En la calle Luján Pérez trabaja Reme, vendedora de la ONCE y una de las vecinas que suele encontrarse con Anabel. La describe como una persona "muy natural" que se comporta "como si fuese una más" del pueblo. Cuenta que la ve a menudo por la zona con su hija. “Nos enseña a la niña y todo, es muy simpática y muy dada”, relata. Para Reme, Anabel no es “de esos famosos que se lo creen”.

La vendedora recuerda además una divertida anécdota de los primeros meses de la sevillana en Arguineguín. Un día, al encontrársela, le confesó que le resultaba muy familiar, aunque no sabía de qué la conocía. Lejos de molestarse porque no la reconociera, Anabel le explicó entre risas quién era. Según Reme, reaccionó con simpatía y mucho sentido del humor.

A pocos metros aparece Trinidad, que se define entre risas como la "informadora del pueblo". Asegura que sabe "todo de todo el mundo", aunque matiza que no lo hace por cotillear ni se entromete en la vida privada de los demás. Lo suyo, explica, es estar al tanto de cuanto ocurre en las calles de este núcleo del municipio de Mogán.

Trinidad coincide con su vecina Reme al describir a Anabel como una persona buena, cercana y natural. Cuenta que la ve con frecuencia en un supermercado de la zona, donde suele comprar carne. Y, haciendo honor a su apodo, añade que en estos momentos sería imposible hablar con el carnicero que la atiende habitualmente, porque se encuentra de vacaciones.

Las dos mujeres son contundentes sobre quienes hablan mal de Anabel: “Son unos tiquismiquis”. Insisten en que no es en absoluto borde ni descuidada con su hija. Sus palabras remiten al incidente que motivaron el ingreso hospitalario de la pequeña Alma en enero de 2025.

Para las vecinas que la ven a diario, la imagen difundida a raíz de la investigación no se corresponde con la realidad que ellas conocen. Al contrario, aseguran que siempre la han visto cariñosa, atenta y cercana con su hija.

De la «tostada Panto» a la lotería: su rutina en el pueblo

La vida cotidiana de Anabel Pantoja en Arguineguín se dibuja a través de los establecimientos que frecuenta. En la heladería El Tucán, situada en el paseo de la playa de Las Marañuelas, sus empleados recuerdan que comió allí hace un tiempo, aunque hace ya bastante que no la ven por el local. Evocan especialmente una visita en la que acudió con su hija y le dio el biberón mientras conversaba con ellos con total naturalidad. Una escena cotidiana que, según quienes la atendieron, refleja la cercanía con la que la influencer se mueve por el pueblo.

En esa misma zona se encuentra también el bar La Terracita, donde trabaja Daneira. Cuenta que Anabel suele pasar por allí con la niña y que, en ocasiones, se queda a desayunar. El establecimiento sirve ya un plato que ya lleva su nombre: la “tostada Panto”. Se trata de una tostada sencilla, de aguacate y huevo, que se ha convertido en la favorita de Anabel para comenzar el día. Ella misma la ha compartido en sus redes sociales y sus seguidores aseguran que suele postearla con una frase habitual: "Todo en orden".

Bar La Terracita, Arguineguín. / Briseida Viera

Anabel busca la suerte en El Girasol

La influencer también prueba suerte en su pueblo en la administración de loterías El Girasol de la Suerte. Natalia, la dependienta, cuenta que suele ir a comprar la lotería de la semana. Anabel no parece tener predilección por ningún número concreto. Según explica Natalia, llega con las combinaciones que desea anotadas y se las va indicando a medida que prepara sus apuestas.

Natalia, dependienta de la administración de lotería El Girasol de la Suerte en Arguineguín. / Briseida Viera

La lotera coincide con el resto de sus vecinos en que Anabel es muy natural, cercana y amable. Una clienta que sigue la conversación lo resume en una frase: “Anabel es una niña de pueblo, no parece que sea de fuera”. Incluso añade que parece de Arguineguín "de toda la vida".

La familia Pantoja también pasa por Arguineguín

Natalia ha sido testigo, además, de cómo Anabel ha llevado a parte de su familia a comprar a la administraicón. “Ha venido con la madre, con la prima Chabelita y su marido Asraf; muy amables, por cierto”, explica.

La empleada les pidió una fotografía y todos aceptaron encantados. Recuerda, además, que Asraf se mostró especialmente conversador, mientras que Isabelita parecía más tímida.

Quien todavía no se ha dejado ver por Arguineguín es la Pantoja tía. Los vecinos aseguran que no la han visto por la localidad, aunque esperan que lo haga pronto, ya que la cantante reside ahora en un chalet de Meloneras, en el vecino municipio de San Bartolomé de Tirajana. “Ojalá venga para hacerme una foto con ella”, reconoce Natalia.

Visibilidad al comercio local

La presencia de Anabel Pantoja no pasa inadvertida para los negocios de Arguineguín. Los vecinos destacan que también suele comprar en Dadavi Fashion, un comercio local cuya ropa muestra con frecuencia en sus redes sociales. Sus publicaciones convierten algunos de estos establecimientos en parte del relato cotidiano que comparte con sus seguidores y contribuyen a dar visibilidad al comercio del municipio.

Historia de Instagram de Anabel Pantoja con la ropa del comercio local del pueblo moganero. / @anabelpantoja00

Arguineguín es playa, clima, vida de barrio y vecinos que se conocen entre sí. En ese entorno, Anabel Pantoja parece haber encontrado algo más que una residencia: un lugar en el que desayuna, compra, pasea con su hija y se relaciona con quienes la saludan por la calle como a una vecina más. Anabel Pantoja probó la vida en Canarias y parece no querer volverse.