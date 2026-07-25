La Virgen de Las Nieves estrena un histórico templete restaurado en el arranque de unas fiestas marcadas por la emoción y el patrimonio

Lomo Magullo vivió anoche una de las jornadas más emotivas de los últimos años con la presentación del trono (templete), las dos coronas y la media luna restauradas de Nuestra Señora de Las Nieves, Alcaldesa Mayor y Perpetua de Telde, en un acto que llenó por completo la iglesia parroquial y que fue recibido con una prolongada ovación por los vecinos.

La restauración ha permitido recuperar una de las piezas más emblemáticas del patrimonio religioso de las medianías de Telde. La intervención consistió en el desmontaje completo del trono para garantizar la conservación de la obra original mediante trabajos de limpieza, consolidación, pulido, soldaduras, baño de plata y un tratamiento de protección frente a la oxidación y la humedad. La actuación también incluyó la restauración y conservación de las dos coronas de la Virgen y de la media luna, devolviendo todo su esplendor a un conjunto patrimonial de enorme valor histórico, artístico y devocional.

Al acto asistieron el vicepresidente y consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; y el concejal de Medianías y Cumbres, Juan Martel, junto a representantes institucionales, religiosos y cientos de vecinos.

La presentación adquiere un especial simbolismo en un año en el que Telde celebra el 675 aniversario de su fundación, coincidiendo además con la proximidad del medio siglo de la declaración de la Virgen de Las Nieves como Alcaldesa Mayor y Perpetua de la ciudad. Asimismo, estas fiestas, con más de un siglo de historia, mantienen viva una de las tradiciones más singulares del municipio.

La programación continúa este 25 de julio con la Bajada de la Virgen de Las Nieves, la única que se celebra en el municipio de Telde, momento en el que la imagen estrenará oficialmente el templete, las coronas y la media luna restauradas.

Durante el acto, la comunidad parroquial y los vecinos expresaron públicamente su gratitud al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, por el respaldo institucional del Ayuntamiento a este proyecto de recuperación patrimonial; al concejal de Medianías y Cumbres, Juan Martel, por las gestiones realizadas para hacerlo posible; y al vicepresidente y consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, por su decisiva colaboración, que permitió culminar una actuación destinada a preservar uno de los principales símbolos religiosos, históricos y culturales de Lomo Magullo y de la ciudad de Telde.

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Con este importante hito patrimonial, Lomo Magullo no pudo tener un mejor inicio de sus Fiestas de Las Nieves, reafirmando el compromiso de sus vecinos e instituciones con la conservación de un legado que forma parte de la identidad histórica y cultural de Telde.