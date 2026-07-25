La víspera de Santiago ilumina el cielo de Gáldar

La víspera del día grande de Gáldar convertía la ciudad en una fiesta de luz, fuegos artificiales y música en vivo. Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago convertían el frontis de la Iglesia en uno de los mayores espectáculos audiovisuales la noche del 24 de julio, preludio del día en honor al Santo Patrón.

Impresionantes juegos de pirotecnia que iluminaban el cielo sobre la silueta del Templo Santuario contrastando con el colorido de un asombroso video mapping proyectado en la fachada del edificio con caprichosas formas que iban cambiando al ritmo de la música.

Pero la noche ofrecía mucho más, el Recinto Cultural La Quinta se vestía de largo para recibir a uno de los galdenses más queridos, Adrián Vega, El Vega Life, que escogía su ciudad para retomar el contacto con su público.

Tras desatar la euforia con "Agüita de coco", carta de presentación de una noche muy especial, sobre el escenario de La Quinta sonaban las notas de éxitos como "Pa vivirla", "Amo la vida" o "Mi paraíso", coreada con cariño por todos los asistentes. No faltó, por supuesto, el tema que marcaba su regreso a los escenarios, "Todo va a estar bien".

Cartel de lujo para una cita musical que contaba también con las actuaciones del artista Monzón y el cantante Íñigo Quintero. Recinto Cultural a rebosar y muchas ganas de fiesta con una sorpresa final, un espectáculo aéreo con 220 drones perfectamente sincronizados sobre los cielos de Gáldar.

Con motivo de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago y por quinta ocasión en Gáldar, la empresa UMILES, líder en el sector y con 42.000 drones volados en lo que va de año, sorprendía a los asistentes con una impresionante coreografía en la que los drones formaban hasta 14 formas diferentes relacionadas con el espíritu de las fiestas de Gáldar.

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Y mientras todo esto ocurría en el Recinto Cultural La Quinta en la Plaza de Santiago el público disfrutaba del concierto "La Otra Oreja el tributo a La Oreja de Van Gogh", seguido de la Verbena con las orquestas Armonía Show y La Combinación y la participación de Aythami DJ. Una noche de víspera para el recuerdo que deja sin duda imágenes grabadas en la memoria.