La Batalla de Flores reina en Gáldar en la tarde de Santiago

Pequeños y mayores han vuelto a disfrutar de la alegría, la fiesta y la tradición con la Batalla de Flores, la cita que reúne a cientos de personas en torno a la Plaza de Santiago de Gáldar para competir entre ellos armados de sus particulares proyectiles, las bolas de confeti.

Marca la tradición que las carrozas que desfilan en la Gran Cabalgata de las fiestas vuelvan a exhibirse atravesando toda la calle Capitán Quesada para disfrute de los asistentes. Se les permite entonces dar toda una vuelta a la Plaza de Santiago. Y una vez que la concluyen, el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, es el encargado de dar el pistoletazo de salida a la guerra campal de confeti efectuando el primer lanzamiento.

A partir de ahí ya sólo queda tirar de fuerza, destreza y puntería para dar en el blanco y no convertirse a su vez en diana de otro tirador. Los objetivos más codiciados, las propias carrozas, que este año desfilaban con sugerentes fantasías: "Charlot", "Alicia en el País de las Maravillas", "La sirena", "Huevos de Pascua", "Bajo el Mar", "Los cuatro jinetes del Apocalipsis" y "El último emperador".

Por supuesto, desde las propias carrozas también hubo lanzamientos magistrales. El resultado, plaza y aledaños se teñían por completo de blanco en medio de una divertida batalla que sigue congregando a centenares de personas cada año y que se ha convertido en un encuentro intergeneracional en el que familias enteras pasan el testigo a sus hijos.

El día de Santiago 2026 ha concluido por todo lo alto con el concierto que la cantante Merche ha ofrecido en el escenario del Recinto Cultural La Quinta, en el que no han faltado grandes éxitos como "Abre tu mente", "Eras tú" o "No me pidas más amor".

Noticias relacionadas

A continuación, la fiesta y la música volvían a trasladarse a la Plaza de Santiago para recibir sobre su escenario a las orquestas Panamaribe y Star Music en una noche con la verbena como protagonista.