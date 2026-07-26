Extinguido el incendio entre Telde y Valsequillo tras cuatro días

El incendio forestal declarado el pasado jueves entre Telde y Valsequillo quedó extinguido este domingo, según informó el Cabildo de Gran Canaria.

Las llamas se iniciaron el 23 de julio en la zona situada entre Las Breñas y Cazadores. El fuego quedó estabilizado sobre las 19:15 horas de ese mismo día gracias a la intervención de medios terrestres y aéreos.

Siete focos bajo un tendido eléctrico

Las autoridades han señalado que el incendio comenzó en siete puntos localizados bajo un tendido eléctrico.

La Provincia

Por ahora no se ha determinado qué provocó el fuego y la investigación continúa abierta. La existencia de varios focos será una de las claves para esclarecer cómo se originaron las llamas.

Los equipos vigilaron los puntos calientes

Aunque el incendio quedó estabilizado pocas horas después de declararse, durante el viernes continuaron las tareas de vigilancia, remate y enfriamiento.

Los equipos desplegados trabajaron sobre varios puntos calientes para evitar que el fuego se reactivara. La evolución favorable permitió darlo finalmente por extinguido este domingo.

La GC-130 permaneció cerrada por precaución

Como medida preventiva, las autoridades cerraron al tráfico la carretera GC-130 entre Cazadores y la zona de cumbre.

El corte buscaba facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y reducir riesgos para los conductores mientras permanecía activo el operativo.

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La extinción cierra varios días de vigilancia en una zona sensible del interior de Gran Canaria, aunque todavía queda por conocer la causa exacta del incendio.