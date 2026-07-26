Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano

Russell Crowe ya se encuentra en Gran Canaria para participar en el rodaje de ‘The Last Druid’, su nueva película histórica. El actor fue visto este sábado en el aeropuerto de la Isla y accedió a sacarse fotografías con varios seguidores.

A sus 62 años, Crowe volverá a enfrentarse al Imperio Romano más de dos décadas después de interpretar a Máximo en Gladiator. Esta vez no será un general convertido en gladiador, sino un anciano druida celta dispuesto a tomar las armas para proteger a su pueblo.

De gladiador a druida en las montañas de Gran Canaria

En The Last Druid, Russell Crowe interpretará al líder espiritual de una comunidad celta escondida en las montañas de Caledonia, el nombre utilizado por los romanos para referirse a una parte de la actual Escocia.

La tranquilidad del asentamiento termina cuando un emperador romano descubre su ubicación y pretende someter a sus habitantes. El personaje de Crowe, inicialmente pacífico, tendrá que encabezar la resistencia para evitar la aniquilación de su familia y de su pueblo.

Gran Canaria servirá para recrear esos paisajes montañosos y salvajes. El rodaje se desarrollará en diferentes localizaciones del interior de la Isla, elegidas por su capacidad para transformarse en la antigua Caledonia.

El regreso de Crowe al mundo que lo convirtió en una estrella

La conexión con Gladiator resulta inevitable. En el año 2000, Russell Crowe se convirtió en uno de los grandes nombres de Hollywood gracias a su papel de Máximo Décimo Meridio en la película dirigida por Ridley Scott.

Ahora cambia la arena del Coliseo por un territorio celta, pero vuelve a interpretar a un hombre obligado a combatir el avance de Roma.

La película estará dirigida por William Eubank, con quien Crowe ya trabajó en Misión hostil. El reparto anunciado incluye también a Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Stacy Clausen y Daniel Zovatto.

Gran Canaria se convierte en la antigua Escocia

La llegada del actor refuerza el protagonismo de Gran Canaria dentro de una producción internacional que combinará localizaciones canarias y catalanas.

La Isla aportará sus barrancos, cumbres y paisajes volcánicos para recrear un territorio dominado por comunidades celtas y tropas romanas. El proyecto cuenta además con participación española y con la implicación del productor canario Adrián Guerra.

La grabación vuelve a situar a Gran Canaria como escenario de una superproducción internacional, con el impacto económico y promocional asociado a la llegada de equipos técnicos, intérpretes y empresas audiovisuales.

El rodaje sufrió un contratiempo en Cataluña

Parte de la filmación prevista en Cataluña se vio afectada por las medidas de bioseguridad relacionadas con la peste porcina africana.

La Generalitat paralizó temporalmente el rodaje en un antiguo campo de golf situado entre Sant Cugat del Vallès y Rubí al considerar que no se habían cumplido todas las condiciones exigidas para evitar el paso y la dispersión de jabalíes.

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La producción debía garantizar el cierre adecuado del perímetro antes de retomar los trabajos en ese enclave. Mientras tanto, Gran Canaria gana peso como uno de los grandes escenarios naturales de la película.