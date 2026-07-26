Tres rincones de Gran Canaria con alma fiestera

Los municipios de la isla siguen de fiesta. Ayer, Agaete dio el pistoletazo de salida a las celebraciones en honor a Nuestra Señora de Las Nieves con la tradicional Subida de Bandera, un acto lleno de emoción y participación vecinal que marca el inicio de un amplio programa festivo. Mientras, Santa Brígida inauguró sus fiestas patronales con una noche dedicada a la tradición y al sentimiento de pertenencia, en la que tuvo lugar el pregón y la elección de Bernarda Gutiérrez Santana como Romera Mayor. Además el barrio de Bañaderos, en Arucas, celebró su Fiesta del Plátano, una cita que reivindica la importancia de este producto agrícola y mantiene vivo el vínculo del municipio con sus raíces.

En Agaete, las calles del casco se llenaron de vecinos para vivir uno de los actos más emotivos de las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves. María Concepción González Trujillo, vecina de Puerto de Las Nieves, fue la encargada de izar la bandera que ondeará durante todo un mes como símbolo del comienzo de unas celebraciones que reunirán más de medio centenar de actos. El momento estuvo acompañado por la agrupación musical Guayedra y por las niñas del municipio, que custodieron el emblema hasta la homenajeada. La jornada continuó con la actuación de la Parranda Chasnera, que llenó la plaza, y con un tardeo protagonizado por Hieba Mala y Cuarta Klave.

Las vecinas del pueblo trasladan la bandera antes del izado en Agaete. / LP/DLP

Por su parte, Santa Brígida arrancó sus fiestas patronales con una velada marcada por la emoción y la tradición. El Parque Municipal acogió el pregón de Lidia Esther Benítez Ojeda, quien recordó sus raíces satauteñas y la importancia de mantener vivas las costumbres del municipio.

Tras el pregón llegó uno de los actos más esperados de la noche: la Gala de Elección de la Romera y el Romero Mayor. Las candidatas y candidatos desfilaron con vestimenta tradicional canaria ante un jurado especializado en folclore e indumentaria, en una apuesta por conservar y difundir las señas de identidad de las islas.

Finalmente, Bernarda Gutiérrez Santana, representante de Felicar Taller, fue proclamada Romera Mayor 2026, luciendo un traje tradicional de mujer de La Aldea. Junto a ella, Beatriz Marta Santana Sosa fue elegida Primera Romera y Nieves Ruiz Almeida, Segunda Romera. La jornada concluyó con el espectáculo Canto de Origen y la Noche de las Tradiciones, que llenó el municipio de mucha música popular, folclore y convivencia.

Celebración de la Fiesta del Plátano en Bañaderos, Arucas. / LP/DLP

Además, el barrio de Bañaderos en Arucas celebró su Fiesta del Plátano, una cita que reivindica la importancia de este producto agrícola y mantiene vivo el vínculo del municipio con sus raíces. La celebración volvió a poner en valor uno de los cultivos más representativos de Gran Canaria, estrechamente ligado a la historia, la economía y la identidad de muchas familias de la isla.

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Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un ambiente festivo en el que la tradición, la gastronomía y la cultura se dieron la mano para homenajear el trabajo del sector agrícola. La fiesta se convierte cada año en un espacio de encuentro donde se reconoce el esfuerzo de los agricultores y se destaca la importancia de conservar las costumbres vinculadas al campo canario.