El Vóley Plaza de Valsequillo celebra su 30º aniversario con un rotundo éxito y 225 deportistas participantes

Este sábado concluyó con un extraordinario balance de participación la XXX edición del Vóley Plaza Valsequillo, una de las citas deportivas y de ocio más esperadas y queridas del verano en el municipio. La emblemática Plaza de Tifaritti volvió a transformarse en un punto de encuentro inmejorable, reuniendo a un total de 225 deportistas únicos y alcanzando las 365 inscripciones combinadas en las distintas modalidades disputadas durante la semana.

El arraigo que tiene este torneo tras tres décadas de historia quedó demostrado no solo por el incremento de participantes, sino por su fidelidad: hasta 80 deportistas "repetidores" optaron por inscribirse en más de una disciplina durante el campeonato.

La playa sube a Valsequillo

La idea del Vóley Plaza surgió en el año 1996 con un objetivo muy claro: subir uno de los mayores atractivos de la costa, la arena y el vóley, hasta el corazón de Valsequillo. Lo que en sus inicios fue un proyecto vinculado exclusivamente a un sábado de julio, ha ido creciendo gracias a su magnífica acogida hasta convertirse en una semana completa de actividades deportivas.

Durante las tardes de esta última semana, la arena fue el escenario perfecto para las modalidades dirigidas a los niños, niñas y jóvenes del municipio: Bola Plaza (lunes), Basket Plaza (martes), Balonmano Plaza (miércoles), Fútbol Plaza (jueves) y la antesala infantil del Vóley Plaza (viernes).

El gran colofón del sábado

El plato fuerte del evento llegó en la jornada de ayer con la celebración del Vóley Plaza para adultos, la estrella indiscutible de esta iniciativa, que lideró de forma holgada las inscripciones con 134 participantes.

El atractivo y la expectación generada en esta trigésima edición ha sido tal que la organización optó por dividir la jornada en dos grupos: uno para los equipos residentes en Valsequillo y otro para los combinados llegados desde otros municipios. Desde las 09:00 de la mañana hasta las 21:00 horas, la Plaza de Tifaritti vivió doce horas ininterrumpidas de deporte y celebración, consolidando este evento no solo como una competición, sino como un gran espacio de encuentro, amistad y mucho buen humor.

Un hito para el deporte local

Durante la clausura del evento, el concejal de Deportes, Víctor Navarro, puso en valor el significado histórico de este hito: "Alcanzar las tres décadas del Voley Plaza en la Plaza de Tifaritti con esta afluencia masiva de participantes demuestra que el deporte al aire libre y el espíritu de comunidad en Valsequillo están más vivos que nunca. Ver a 225 deportistas vestir la camiseta oficial es nuestro mayor logro".

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Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, quiso destacar la vertiente más humana de esta iniciativa veraniega: "Con un poco de arena, un balón y muchas ganas de pasarlo bien, no hace falta más para llenar de vida a todo un pueblo. Gracias a todos los deportistas por ser fieles un año más y, sobre todo, gracias al equipazo de la organización y a todas las personas que suman para generar un gran ambiente durante toda la semana y especialmente hoy sábado".