Camela cierra las Fiestas de Santiago de Gáldar con un gran concierto

Gáldar celebró este domingo el final de un mes lleno de festividad por las Fiestas Mayores de Santiago con un concierto multitudinario de Camela, ya que más de 3.000 personas abarrotaron el Recinto Cultural de La Quinta para cantar los éxitos del dúo. Además, las fiestas patronales del municipio contaron con un amplio programa con más de un centenar de actos populares como la Fiesta de la Cebolla, caballitos de fuego, la cabalgata de carrozas, la tradicional romería, la batalla de flores, mercado agrícola y pasacalles, entre otras.

Camela se ganó la emoción del público desde el primer momento con los éxitos como Sueños Inalcanzables o Nunca debí enamorarme, aunque también Dioni y Ángeles revolucionaron La Quinta con temas más recientes como Nunca te he olvidado o Tu mirada para cerrar su concierto con la canción más famosa Cuando zarpa el amor, coreada por miles de seguidores. Además, el dúo ya estuvo en otra ocasión en el municipio galdense, pues hace siete años que visitaron por primera vez la Plaza de Santiago en Gáldar.

Durante julio, el municipio norteño quiso añadir música a sus fiestas, sin excluir ningún tipo de público. Para empezar, con De la Rose, Danny Romero y Vius para dar respuestas a los jóvenes a través del Gáldar Urban Fest, la novedad del programa de las Fiestas Mayores de Santiago. Y este úlitmo fin de semana, en los eventos musicales el Ayuntamiento de Gáldar quiso reunir a diferentes géneros con El Vega Life, el cantautor Iñigo Quintero, la artista gaditana Merche y el concierto de Camela. Este último con entradas de pago y con sold out -agotado- días previos a la actuación.

En la última jornada de las fiestas también hubo propuestas para los más pequeños. El parque lúdico infantil, con castillos hinchables, talleres de manualidades y juegos, fue uno de los principales atractivos de la jornada. Además, el espectáculo infantil Karkocha reunió a cientos de niños y sus familias en las cercanías de la Plaza de Santiago. El grupo Hierba Buena puso punto y final a el gran fin de fiestas de la plaza. Además, los asistentes pudieron participar en el tradicional almuerzo popular con el Ayuntamiento de Gáldar encabezado por el alcalde del municipio, Teodoro Sosa.

El municipio ya tiene la mirada puesta a las 545ª Fiestas Mayores de Santiago, por el Año Santo Jacobeo, por eso el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo, afirma que la festividad y la apertura de la Puerta Santa nos recuerda que "no estamos solos en el camino", y que compartir estos momentos con familiares y amigos es también compartir "nuestras tradiciones y vivir con devoción nuestra fe", lo que convierte a Gáldar en un municpio único.