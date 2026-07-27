Camela reúne a más de 3.000 personas en el cierre de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar

Las 544 Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar finalizaron con un concierto multitudinario del dúo Camela, que congregó a más de 3.000 personas en el Recinto Cultural La Quinta. La actuación cerró un programa festivo que durante varias semanas reunió más de un centenar de actividades culturales, musicales, religiosas y tradicionales, consolidando una edición marcada por la elevada participación ciudadana.

El recinto presentó un lleno absoluto para recibir a Dioni Martín y Ángeles Muñoz, integrantes de una de las formaciones más populares del panorama musical español, que llegó al municipio dentro de su gira "+ de 30", con la que celebra más de tres décadas de trayectoria sobre los escenarios.

La imagen de miles de asistentes siguiendo el concierto puso el punto final a unas fiestas que, según el Ayuntamiento de Gáldar, han contado con una amplia respuesta tanto de vecinos del municipio como de visitantes procedentes de otros puntos de Gran Canaria.

Un programa con más de un centenar de actividades

Las Fiestas Mayores de Santiago constituyen una de las celebraciones más tradicionales del norte de Gran Canaria. En esta edición, el Ayuntamiento diseñó un calendario compuesto por más de cien actos, combinando actividades culturales, religiosas, deportivas, infantiles y musicales.

El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, destacó que la participación registrada durante todo el mes confirma el arraigo de estas celebraciones y el interés que despiertan dentro y fuera del municipio.

Según explicó, la continuidad de las tradiciones entre generaciones y la llegada de visitantes atraídos por el carácter singular de las fiestas contribuyen a consolidar a Gáldar como uno de los municipios con mayor actividad festiva durante el verano en Gran Canaria.

La tradición sigue siendo uno de los principales atractivos

El responsable municipal subrayó que el programa se diseña cada año con el propósito de mantener vivas las costumbres locales y divulgar la historia del municipio, sin renunciar a incorporar nuevas propuestas culturales y musicales.

Entre las actividades que volvieron a reunir a un mayor número de participantes destacan la Danza y Zambra de los Gigantes y Caballitos de Fuego, la Cabalgata de Carrozas, la Tradicional Romería y la Batalla de Flores, considerados algunos de los actos más representativos de las Fiestas Mayores de Santiago.

Estas celebraciones forman parte del patrimonio cultural de Gáldar y cada año atraen a miles de personas, convirtiéndose en uno de los principales reclamos del calendario festivo del municipio.

La novedad del Gáldar Urban Fest

Además de las actividades tradicionales, la programación reservó un espacio destacado para la música en directo.

Entre los conciertos celebrados durante las fiestas figuraron el regreso a los escenarios de El Vega Life, la actuación de la cantante Merche y el concierto de Camela, encargado de clausurar las celebraciones.

Como principal novedad de esta edición, el Ayuntamiento incorporó el Gáldar Urban Fest, un nuevo festival orientado al público joven que se estrenó dentro del programa oficial de las fiestas.

Con esta iniciativa, el consistorio busca ampliar la oferta musical y dar cabida a diferentes estilos y generaciones, manteniendo el equilibrio entre las tradiciones y las nuevas propuestas culturales.

Un concierto con los grandes éxitos de Camela

La actuación de Camela comenzó con algunos de los temas más conocidos del dúo, entre ellos Sueños inalcanzables y Nunca debí enamorarme, que fueron coreados por el público desde los primeros minutos del concierto.

A lo largo de la noche también sonaron canciones como Nunca te he olvidado, Tu mirada y otros éxitos que forman parte del repertorio habitual del grupo.

El concierto concluyó con Cuando zarpa el amor, uno de los temas más emblemáticos de la formación y que puso el cierre a una noche marcada por la participación del público.

No era la primera visita de Camela a Gáldar. El dúo ya había actuado durante las Fiestas Mayores de Santiago de 2019, una actuación que también registró una elevada afluencia de asistentes.

Una edición que mira ya al Año Santo Jacobeo 2027

Las celebraciones de este año también han servido como antesala del Año Santo Jacobeo 2027, una cita de especial relevancia para Gáldar debido a la vinculación histórica y religiosa del municipio con Santiago Apóstol.

Desde el Ayuntamiento consideran que las fiestas contribuyen no solo a preservar el patrimonio cultural y religioso de la ciudad, sino también a fortalecer la convivencia y la participación ciudadana.

Julio Mateo Castillo señaló que compartir las tradiciones, conservar el legado histórico y mantener las manifestaciones de fe forman parte de la identidad del municipio, especialmente en un momento en el que Gáldar se prepara para una celebración jacobea de especial importancia.

Asimismo, expresó su agradecimiento por la respuesta obtenida durante esta edición y mostró su confianza en que las fiestas del próximo año, coincidiendo con el Año Santo Jacobeo, alcancen una participación aún mayor.

Actividades para toda la familia durante la última jornada

La jornada de clausura no estuvo dedicada únicamente a la música.

Durante el domingo se desarrolló un Parque Lúdico Infantil con castillos hinchables, talleres de manualidades y diferentes juegos dirigidos al público más joven.

También se representó el espectáculo infantil "Karkocha", que reunió a numerosos niños y familias en las inmediaciones de la Plaza de Santiago.

El programa incluyó además el tradicional almuerzo popular, en el que participaron vecinos y representantes municipales encabezados por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

La programación concluyó en la plaza con la actuación del grupo Hierba Buena, que puso el cierre musical a una intensa jornada de actividades.