Gran Canaria inicia un experimento para cultivar en suelos donde hay placas solares verticales

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una instalación fotovoltaica experimental en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), ubicado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, con el objetivo de impulsar la innovación agraria y la sostenibilidad energética en el archipiélago.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, y el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, visitaron hoy las instalaciones para comprobar los avances del proyecto, que combina investigación agraria y producción de energía renovable mediante tecnología fotovoltaica bifacial en disposición vertical, con una orientación norte-sur.

La instalación, situada en la finca "La Estación" del ICIA, cuenta con 60 módulos solares verticales, una potencia total instalada de 25 kWp y una producción anual estimada de 42.900 kWh. La actuación ha supuesto una inversión de 97.613,83 euros, financiada con Fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Zapata destacó que el proyecto permitirá analizar el comportamiento de sistemas fotovoltaicos innovadores en entornos agrícolas reales, con lo que se generará conocimiento para futuras implantaciones en el sector primario. Por su parte, Quintero subrayó que el ICIA vuelve a situarse a la vanguardia de la investigación aplicada, pues cuenta con tecnologías con un potencial impacto positivo para la agricultura del archipiélago.

La infraestructura está concebida para autoconsumo aislado y se enmarca en las líneas de investigación del ICIA sobre sostenibilidad, eficiencia energética y aplicaciones agrovoltaicas adaptadas al clima canario. Cuenta además con inversores y sistemas de monitorización para el análisis de su comportamiento energético.

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