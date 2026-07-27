Así celebra la Villa de Teror los 30 años de su Festival Latino

El Festival Latino Villa de Teror celebró su 30 aniversario con dos jornadas de música, baile y actividades culturales en la Plaza de Sintes. El concierto principal del sábado 25 de julio reunió a miles de personas y contó con las actuaciones de Tony y Mimy Succar y la orquesta Tromboranga.

El Ayuntamiento de Teror, a través del Área de Festejos que dirige Angharad Quintana, organizó el encuentro con el patrocinio de Promotur Turismo Islas Canarias. Las academias Paso a Paso Las Palmas y la Orquesta La Golosina también participaron en la programación.

Una edición marcada por el 30 aniversario

La cita mantuvo su orientación hacia la salsa y los ritmos latinos, pero amplió su programa con talleres, clases de baile, exposiciones, proyecciones y pasacalles. La asistencia registrada durante el fin de semana reflejó el arraigo de un festival que alcanza tres décadas de continuidad en el municipio.

La programación comenzó el viernes 24 de julio con la jornada Gran Canaria Joven, respaldada por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. La iniciativa acercó el festival a un público juvenil mediante actividades participativas y propuestas culturales.

Un viernes lleno de actuaciones: Dos de Azúcar, Havana 500, Yet Garbey, Idel El Mulatito y DJ Ruymán Melián

La jornada del viernes incluyó actuaciones de Dos de Azúcar, Havana 500, Yet Garbey, Idel El Mulatito y DJ Ruymán Melián. El programa combinó conciertos con talleres y acciones de dinamización en el entorno de la Plaza de Sintes.

Esta incorporación amplió el perfil del festival y añadió un espacio específico para artistas y asistentes jóvenes. El formato permitió que la celebración del aniversario no quedara limitada al concierto central del sábado.

Tony y Mimy Succar, protagonistas del sábado

El sábado 25 de julio, Tony y Mimy Succar encabezaron la noche principal junto a Kenyi Succar. Los músicos peruanos presentaron un repertorio que combinó elementos tradicionales y sonidos contemporáneos.

Tony y Mimy Succar figuran entre los primeros artistas peruanos que recibieron un Grammy en la gala principal. Su participación aportó una dimensión internacional a la edición conmemorativa del festival.

Tromboranga y su propuesta de la 'salsa dura'

La orquesta Tromboranga completó el cartel con una propuesta centrada en la salsa dura. La formación nació en Barcelona bajo la dirección del percusionista Joaquín Arteaga.

Su sonido, marcado por una amplia sección de trombones, recupera referencias de la salsa neoyorquina de las décadas de 1960 y 1970. La actuación cerró una edición que combinó artistas internacionales, talento canario y actividades para distintos públicos.

Tres décadas de música latina en Teror

El Festival Latino Villa de Teror alcanza así 30 ediciones como una de las citas musicales estables del calendario municipal. Su continuidad también muestra la presencia de la salsa y el baile latino dentro de la oferta cultural de Gran Canaria.

La programación de este año reforzó esa trayectoria con una jornada juvenil y un concierto internacional. El municipio concentró durante dos días actuaciones, formación y participación ciudadana alrededor de la música latina.