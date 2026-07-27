Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3

El viaducto del Guiniguada tendrá cortes por fases durante buena parte de agosto. Las obras comenzarán el domingo 2 y obligarán a cambiar los recorridos habituales en la GC-3, una de las principales vías de entrada y salida de Las Palmas de Gran Canaria, hasta finales de mes.

El cierre se dividirá en dos fases y afectará cada vez a una sola dirección. La calzada afectada permanecerá cerrada las 24 horas del día, mientras que el tráfico continuará circulando por el tablero del sentido contrario.

La primera fase se desarrollará entre el 2 y el 15 de agosto en el tablero situado en el lado del mar, correspondiente al sentido norte. El corte afectará a quienes circulen desde el sur y la zona baja de la capital hacia Siete Palmas, Tamaraceite, Arucas y la GC-2.

A partir del 16 de agosto, la obra pasará al tablero del lado de tierra, en sentido sur. Esta segunda calzada permanecerá cerrada, en principio, hasta el día 30. El calendario podría acortarse si los trabajos avanzan más rápido de lo previsto.

¿Por dónde se desviará el tráfico?

Durante el cierre en sentido norte, los vehículos serán desviados principalmente por los túneles de San José (GC-31) hasta la Avenida Marítima. Desde allí podrán continuar por los túneles de Julio Luengo para conectar con la GC-2.

Cuando se corte el sentido sur, el tráfico se dirigirá por los túneles de La Ballena (GC-23) hacia Julio Luengo, la Avenida Marítima y la GC-1. Buena parte de los vehículos que utilizan habitualmente el viaducto pasarán, por tanto, por la zona baja de la capital.

El Cabildo estudia también mantener durante la primera fase el acceso a Lomo Blanco y, desde allí, a Tafira y El Zurbarán. La entrada se realizaría desde la subida de los túneles de San José y no desde la propia Circunvalación. Se trata de una posibilidad planteada por Obras Públicas, pero todavía no confirmada de forma definitiva.

Las primeras señales de aviso ya se han instalado en la entrada del túnel de Santo Domingo, después de Salto del Negro, y en la GC-31, en la subida desde la Avenida Marítima hacia la Circunvalación. La señalización se completará antes del comienzo de los cortes.

Recomendaciones para los conductores

El Cabildo recomienda planificar los desplazamientos, consultar los recorridos alternativos y utilizar el transporte público cuando sea posible. El dispositivo ha sido comunicado a Guaguas Municipales, Global y la Federación del Transporte de Las Palmas para coordinar las afecciones.

Los desvíos cambiarán a mitad de mes, cuando la obra pase al sentido contrario. Durante la primera quincena, el corte afectará a quienes se dirijan hacia Tamaraceite, Arucas y el norte de la isla; en la segunda, a quienes circulen hacia la capital y la GC-1.

Se espera una mayor concentración de vehículos en la Avenida Marítima, los túneles de San José, La Ballena y Julio Luengo, sobre todo en las horas de entrada y salida del trabajo. Siempre que sea posible, conviene evitar las franjas de mayor tráfico y comprobar antes de salir qué sentido permanece cerrado.

El Cabildo ha elegido agosto porque es el mes con menos circulación en este tramo. Los estudios previos calculan que por la vía pasan entre 5.000 y 10.000 vehículos menos al día que durante el resto del año. Los domingos de agosto registran alrededor de 20.000 vehículos menos que una jornada laborable de otros meses.

¿Por qué se cierra el viaducto?

La obra permitirá impermeabilizar por primera vez los dos tableros del viaducto tras más de veinte años en servicio. La falta de una protección adecuada facilitó durante años la entrada de agua en la estructura y contribuyó al deterioro de parte de sus cables internos de acero.

Los trabajos consistirán en retirar unos diez centímetros del pavimento hasta acercarse a la superficie de hormigón. Después se colocarán 18.855 metros cuadrados de láminas impermeabilizantes, reforzadas y soldadas entre sí, antes de extender dos nuevas capas de asfalto.

La instalación de esas láminas obliga a mantener completamente libre la calzada sobre la que se esté trabajando. Tampoco es posible asfaltar por carriles, ya que el nuevo pavimento debe extenderse por todo el ancho del tablero para evitar juntas y discontinuidades.

La impermeabilización costará 2,2 millones de euros y forma parte del contrato para reasfaltar once kilómetros de la Circunvalación, adjudicado por un total de 18,7 millones.

El cierre no se debe a una nueva avería. La reparación estructural iniciada en 2022 permitió recuperar la capacidad resistente del puente y retirar las limitaciones provisionales al tráfico pesado. Los trabajos de agosto completarán esa reparación y servirán para evitar que las filtraciones vuelvan a dañar el interior del viaducto.