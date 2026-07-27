Gabriel Rodríguez, joven agricultor de Gran Canaria: "Con formación, asesoramiento técnico y nuevas tecnologías, la agricultura es rentable y atractiva"

Gabriel Rodríguez, ¿por qué decide dedicarse a la agricultura?

No fue tanto una decisión personal como un relevo generacional. Mi abuelo se dedicaba a la exportación de tomate, una actividad a la que luego también se dedican mis padres y ahora yo.

Es decir que sintió un poco la responsabilidad familiar.

Si, y también es verdad que siempre lo he vivido desde pequeño y es lo que me gusta.

Es usted de La Aldea de San Nicolás, ¿cuántos jóvenes como usted han tirado por el mismo camino?

En el municipio hay unos cuantos, es verdad que no tanto como antiguamente, pero seremos unos diez o doce, que para los parámetros de hoy en día son bastantes.

¿Quizá la implementación de nuevas tecnologías suplantan de alguna manera esa merma de agricultores?

Bueno, que existan en activo una docena de jóvenes agricultores en una localidad como La Aldea de San Nicolás en verdad, son pocos, y si bien las nuevas tecnologías suponen una ventaja, en realidad el sector no termina de arrancar con fuerza en una actividad, como la agrícola que no tiene horarios ni fechas en el calendario, esto en un mundo en que la mayoría no quiere saber nada de esto ni asumir tantas responsabilidades. Esta es la realidad.

¿Cree que en algún momento no habrá vuelta atrás, de que se perderá la agricultura en las islas?

No, no lo creo, porque el hecho incontestable es que se necesita para comer, al igual que la pesca. Lo que sí está pasando es que llega producción de terceros países del que no sabemos en qué condiciones se ha producido y las grandes cadenas ofertan al agricultor canario un precio por un kilo de pimiento que si lo quieres, bien, y si no, también.

¿Cree usted que existen incentivos suficientes para armar nuevas generaciones de agricultores?

Hace falta dar un paso más. Está bien lo que las administraciones ofrecen, pero se necesita ir un poco más allá.

¿En qué sentido?

Poner en marcha una hectárea de cultivo supone un presupuesto de unos 250.000 euros, y si eres joven se complica porque el banco pide un aval, pero no tienes un historial económico, no has trabajado nunca y ahí ya se frena un poco. Es cierto que el gobierno ayuda en una parte, pero luego hay que bregar con la licencia de obra, con el pago al ingeniero que te ha realizado el proyecto, el estanque, los enganches al tendido eléctrico, la maquinaria... y llegas a un tope de subvención.

Y usted, ¿cómo lo hizo?

Pues porque lo tenía más fácil: tengo las tierras, ya además cuento con la ayuda de la Cooperativa Agrícola del Norte que está respaldando a los jóvenes agricultura facilitando las plantas, el riego, el asesoramiento técnico, la formación en herramientas de precisión y digitales, y todo esto es un importante complemento si además pides ayuda al Gobierno de Canarias.

Entonces ¿funciona la iniciativa de Agrícola del Norte?

Ha hecho esa apuesta. Agrícola del Norte es la única cooperativa que no es gestionada por grupos familiares, con una historia de 104 años, además es la única de plátanos y subtropicales, junto con Coagrisan de La Aldea, que son especialistas en tomate, y sí, ha conseguido enganchar a más jóvenes. Además, creo que sería justo reconocer el trabajo de Ángel Víctor Torres, que fue el que lo presentó y defendió en Bruselas cuando era presidente del Gobierno de Canarias y al actual ejecutivo autónomo y al Cabildo de Gran Canaria por darle continuidad. Es una ayuda atractiva y a los que tengan interés les invito a que se apunten a través de la página web de la cooperativa.

Y en qué consiste el proyecto.

Consta de tres fases, en una primera se plantaron unas 17 hectáreas acompañadas de una máquina de empaquetado de papaya que se está instalando en Bañaderos. Luego vendrá una segunda fase, de otras 40 hectáreas para el año que viene y luego se irán plantando las restantes hectáreas hasta llegar a las cien en 2028 que serán de papaya, aguacate y mango, distribuidas en buena parte de la isla, como Mogán, La Aldea y la comarca norte.

Pues sí que parece que se van a necesitar a más jóvenes. Qué les diría para que den el salto.

Que haciendo las cosas bien acompañados de una buena formación, un buen asesoramiento técnico y nuevas tecnologías, la agricultura es rentable y atractiva.