Gáldar dedica tres días a las raíces y tradiciones de Canarias con el Festival Beñesmer

El barrio costero de El Agujero, en Gáldar, acogerá del 6 al 8 de agosto de 2026 una nueva edición del Festival Beñesmer, una cita centrada en la cultura, el patrimonio y las tradiciones de Canarias. La programación se repartirá entre la Plaza Mr. Leacock, los yacimientos de Bocabarranco y El Agujero y el Centro de Interpretación La Guancha.

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Identidad que dirige Carlos Ruiz Moreno, organiza el encuentro bajo la referencia histórica de la antigua Fiesta de la Cosecha. El programa combina divulgación, música, artesanía, literatura, juegos tradicionales, visitas arqueológicas y propuestas dirigidas a la infancia.

Cartel del Festival Beñesmer 2026. / LP/DLP

El Centro de Interpretación La Guancha abre el programa con una charla

El festival comenzará el jueves 6 de agosto, a las 20.00 horas, en el Centro de Interpretación La Guancha. El investigador Rumén Sosa ofrecerá la charla ‘¿Qué es el Beñesmer?’, con una explicación sobre el significado de esta celebración y su relación con las prácticas culturales de los antiguos habitantes de las islas.

La primera jornada terminará con la actuación de Generación del 21, una agrupación formada por jóvenes vinculados con el arte y la cultura. La elección de La Guancha como nueva sede amplía los espacios del festival y refuerza la conexión del programa con el patrimonio arqueológico de la zona.

Cine, humor y astronomía en la jornada del viernes

El viernes 7 de agosto, a las 19.00 horas, se proyectará el cortometraje ‘Pervivencia’, de Alberto García Miranda y Almudena Ruiz Rey. La obra aborda la memoria de mujeres que sufrieron persecución y muerte a causa de su posición social o de poder.

Entre las 19.30 y las 21.30 horas, el podcast Solo Palique ofrecerá una edición especial con Idaira Brito, Eliezer Medina, Clara Díaz y Juan Francisco Betancort. La jornada concluirá con una visita al Centro de Interpretación La Guancha y una actividad astronómica entre las 21.30 y las 22.30 horas. Esta propuesta requiere inscripción previa en entradas.galdar.es.

Artesanía y patrimonio arqueológico para el sábado

El sábado 8 de agosto concentrará la mayor parte de la programación. La Feria de Artesanía ocupará la Plaza Mr. Leacock entre las 10.00 y las 19.00 horas, mientras que una visita guiada recorrerá los yacimientos de Bocabarranco y El Agujero de 10.00 a 11.00 horas. La organización exige inscripción previa para esta actividad.

Durante la mañana también se desarrollará un taller de bola canaria a cargo del colectivo Engaliate. La escritora y poeta Teresa Gubern presentará ‘Había una vez un isleño’ a las 10.50 horas y ‘No me quejo’ a las 12.00 horas.

Entre las 11.00 y las 12.00 horas, la tejedora Fabiola Santana Pérez dirigirá ‘Encuentros lanares con los orígenes’. En esa misma franja, el Encuentro de Juego del Palo Canario reunirá muestras de El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

Tras las presentaciones literarias, el programa incluirá el Tagoror 15’ ‘De aquellos polvos, estos lodos: la impronta del colonialismo en la Canarias del presente’. La actividad propone una reflexión sobre la continuidad de determinados procesos históricos en la sociedad canaria actual.

Talleres por la tarde: visita guiada, silbado, juego del palo y escritura amazigh

La programación se retomará a las 16.00 horas con una segunda visita guiada a los yacimientos y con el taller ‘Hoy les vengo a contar la historia’, de Teresa Gubern. También comenzará un taller de silbado a cargo de la Asociación Yo Silbo.

Entre las 17.00 y las 18.00 horas, Juanfra “Hijo de Pepe el arado” dirigirá el taller de juego del palo ‘Levantamiento del Arado’. Al mismo tiempo, Paula y Yudeyna presentarán el cuentacuentos ‘YuPa Fantasy: YuPaventuras’, mientras Rumén Sosa impartirá un taller de escritura amazigh y Teresa Gubern desarrollará ‘Hoy les vengo a hablar de vocablos’.

El almagre canario y su historia y el Tambor de Cabra

La segunda sesión de ‘Encuentros lanares con los orígenes’ ocupará la franja de 18.00 a 20.00 horas. De forma paralela, Saray, Mujer Caracol, impartirá el taller ‘Pintura con Pigmentos Naturales: El almagre canario y su historia’.

El colectivo Tambor de Cabra aportará música y baile tradicional. A las 19.00 horas, Teresa Gubern presentará ‘Llevo mar’ junto al humorista David García. La cantante canaria Raquel Molina cerrará el festival con un concierto a las 20.00 horas.

El Beñesmer Chinijo, ubicado en el Centro de Interpretación La Guancha, reunirá las propuestas familiares del programa. Este espacio incluirá los encuentros textiles de Fabiola Santana Pérez, el cuentacuentos de Paula y Yudeyna y el taller sobre pigmentos naturales de Mujer Caracol.

La programación infantil utiliza el juego, la narración y las actividades manuales para acercar el patrimonio a los menores. El festival plantea así una lectura del Beñesmer que combina memoria histórica, divulgación y participación ciudadana en distintos espacios del municipio de Gáldar.