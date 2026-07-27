Gasolineras más baratas hoy en Las Palmas: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria, a 1,335€ el litro en la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,337€ el litro en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,245€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 de Gran Canaria situada en el municipio de Telde con un precio de 1,249€ el litro.

Hoy lunes 27 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Ingenio, en la estación OCÉANO EL CARRIZAL en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, donde el diésel está a 1,335€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,349€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 27 de julio, está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., donde está a 1,245€ el litro. La otra opción está en Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,249€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Haría, estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1, donde sale a 1,399€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde se puede encontrar el gasoil a 1,419€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA AEROPUERTO de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,429€ el litro en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,489€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 27 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,369€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,317€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,337€ el litro. La segunda opción más barata es la estación MERCASOSA de Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 en Puerto del Rosario a 1,338€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,458€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,385€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 ofrece hoy, lunes 27 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PLENERGY, que ofrece el mismo carburante a 1,279€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 ofrece el gasoil a 1,349€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,369€ el litro en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 ofrece el gasoil a 1,365€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,369€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,389€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, lunes 27 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,256€ el litro en Calle Alegría 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/07/2026 8:05:42]