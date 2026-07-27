Gran Canaria afronta un miércoles con aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para toda Gran Canaria entre las 11.00 y las 19.00 horas de este miércoles, 29 de julio, por altas temperaturas. La previsión apunta a un nuevo repunte del calor, con temperaturas que podrán alcanzar valores de hasta 36 grados.

Las temperaturas irán en ascenso durante la mañana, con un incremento notable en las máximas de las medianías y zonas altas del sur y del oeste. Las máximas superarán los 30 grados en las vertientes sur y oeste y alcanzarán o rebasarán los 34 grados en las medianías de esas zonas y en la cuenca de Tejeda.

Santa Lucía de Tirajana, el municipio más caluroso

El punto más cálido de la isla será Santa Lucía de Tirajana, donde se esperan hasta 36 grados de máxima y 23 de mínima. Mogán alcanzará los 34 grados, mientras que en el tramo sur de la costa este se rondarán los 32 grados. Por su parte, La Aldea de San Nicolás registrará hasta 31 grados y Telde llegará a los 28.

En las medianías del centro-oeste se esperan máximas de hasta 33 grados, mientras que en el centro-este los termómetros podrán alcanzar los 31. En cambio, el interior de la zona norte se mantendrá en torno a los 26 grados.

La capital grancanaria quedará al margen del episodio más intenso, con temperaturas previstas entre los 22 y los 26 grados, valores similares a los del resto del litoral norte. En las cumbres se registrarán las mínimas más bajas de la Isla, con hasta 16 grados al amanecer, aunque durante la tarde las máximas llegarán a los 28. Ante este episodio, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una adecuada hidratación y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

La previsión también refleja un acusado contraste en la humedad relativa entre las distintas zonas de la isla. Mientras el norte y la franja metropolitana mantendrán valores elevados, con registros de entre el 55% y el 80%, el ambiente será mucho más seco en el interior y las cumbres. En estos puntos la humedad podría descender hasta el 15%, mientras que en Santa Lucía de Tirajana oscilará entre el 20% y el 65%, una combinación de calor y baja humedad que favorecerá una mayor sensación de sequedad durante las horas centrales del día.

Además de las temperaturas y la humedad, la jornada transcurrirá con cielos nubosos en el norte por debajo de los 600 o 700 metros, abriéndose claros durante las horas centrales del día, mientras que el resto de la Isla permanecerá poco nuboso o despejado. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste y probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.