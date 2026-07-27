Gran Canaria, entre confeti, versos y agua

Gran Canaria volvió a vivir un fin de semana marcado por la tradición, la cultura y las celebraciones populares. Gáldar llenó de color la Plaza de Santiago con su tradicional Batalla de Flores; Playa de Mogán combinó literatura y música dentro de las fiestas del Carmen con la presentación del nuevo libro de Guillermo Bueno Marrero; San Mateo recuperó una de sus citas religiosas más arraigadas con la festividad de Santa Ana, copatrona del municipio y Valsequillo estuvo pasado por agua.

En Gáldar, pequeños y mayores volvieron a disfrutar el sábado por la tarde de una de las citas más esperadas de sus fiestas: la Batalla de Flores, una celebración que reúne cada año a cientos de personas en torno a la Plaza de Santiago para participar en una divertida guerra de confeti. La jornada comenzó con el desfile de las carrozas de la Gran Cabalgata, que recorrieron la calle Capitán Quesada antes de completar una vuelta a la plaza para el disfrute del público.

Tras ese recorrido llegó el momento más esperado, cuando el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, realizó el primer lanzamiento de confeti dando inicio a una batalla en la que las bolas de papel se convirtieron en los particulares proyectiles de una fiesta marcada por la alegría y la participación.

La procesión de Santa Ana, en San Mateo. | LP/DLP

La fiesta continuó con música. El recinto cultural La Quinta acogió el concierto de Merche, que repasó algunos de sus grandes éxitos, antes de que la verbena regresara a la Plaza de Santiago con las orquestas Panamaribe y Star Music. Ayer fue el turno de los pequeños, con hinchables y actividades en la plaza del municipio.

La cultura tomó el relevo en Playa de Mogán, donde las fiestas del Carmen acogieron la presentación del nuevo libro del escritor moganero Guillermo Bueno Marrero, En el fragor de la batalla. La plaza Doctor Pedro Betancor León fue escenario de un encuentro literario en el que el autor compartió con el público una obra marcada por la reflexión, la superación y las experiencias personales.

El acto contó con la participación de la escritora Pepa Aurora, que destacó la profundidad de un poemario que invita a detenerse y observar la vida desde una mirada más consciente. La presentación estuvo conducida por Diego González, quien conversó con el autor sobre el origen de la obra y los temas que recorren sus páginas.

Guillermo Bueno firma su libro en Mogán, por las fiestas del Carmen. | LP/DLP

La presentación se sumó a una programación festiva que durante el fin de semana incluyó también un tardeo con Los Salvapantallas, DJ Promaster y Armonía Show, dentro de las actividades de las fiestas del Carmen.

La tradición religiosa tuvo su espacio en San Mateo, donde vecinos y visitantes acompañaron la celebración de Santa Ana, copatrona del municipio. La imagen recorrió las calles en procesión en una jornada marcada por la devoción y el encuentro vecinal, con el acompañamiento musical de la Unión Musical Vega de San Mateo.

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