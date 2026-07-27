Kapo desata la euforia en Telde ante miles de seguidores en una noche histórica

Telde vivió este sábado una de las noches musicales más multitudinarias del verano. Miles de personas llenaron el Auditorio José Vélez, en el parque urbano de San Juan, para disfrutar del concierto de Kapo, uno de los artistas con mayor proyección dentro de la música urbana y el afrobeat latino.

El público comenzó a congregarse en el recinto varias horas antes de que el cantante colombiano apareciera sobre el escenario. Entre los asistentes había seguidores procedentes de diferentes municipios de Gran Canaria e incluso de otras islas, atraídos por una de las paradas canarias de su gira internacional de 2026.

Los grandes éxitos de Kapo hacen vibrar al público

La expectación se transformó en gritos y aplausos desde los primeros compases del espectáculo. Kapo ofreció una actuación marcada por la energía, las coreografías y una puesta en escena en la que el sonido y la iluminación acompañaron cada canción.

Durante el concierto, el artista repasó algunos de los temas que han impulsado su carrera, entre ellos ‘Ohnana’ y ‘Uwaie’, dos canciones que acumulan una importante repercusión en las plataformas digitales. El repertorio también incluyó composiciones de su último proyecto, Por si alguien nos escucha, con el que continúa explorando la mezcla de ritmos africanos, reguetón y pop urbano.

Los asistentes acompañaron buena parte de las canciones, convirtiendo el Auditorio José Vélez en una gran celebración colectiva. La conexión del colombiano con sus seguidores fue constante durante una actuación que se prolongó hasta cerca de la medianoche.

Telde se consolida en el circuito musical

El concierto, organizado por DN7 Music con la colaboración del Ayuntamiento de Telde, volvió a demostrar la capacidad del recinto de San Juan para acoger espectáculos musicales de gran formato. La productora dirigida por David Navarro ha reforzado durante los últimos años su apuesta por acercar artistas nacionales e internacionales al municipio.

El lleno registrado en la actuación de Kapo supone un nuevo impulso para la programación cultural y de ocio de Telde. Tras esta respuesta masiva del público, la ciudad fortalece su posición dentro del circuito canario de conciertos y se presenta como una alternativa para las grandes giras que visitan las islas.