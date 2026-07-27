Maspalomas se prepara para vivir ISLA SOUND este 1 de agosto
ISLA SOUND regresa a Gran Canaria con una propuesta de música urbana, food trucks y espectáculos pensada para todos los públicos
¡Si buscas el plan perfecto para arrancar agosto, ya lo has encontrado! El próximo 1 de agosto, el Campo David García de Maspalomas, cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, volverá a convertirse en el punto de encuentro de la música urbana y el entretenimiento con la celebración de ISLA SOUND en su segunda edición, un evento pensado para disfrutar al ritmo de artistas del panorama urbano.
A partir de las 18:00 horas, el recinto abrirá sus puertas para recibir a un público de todas las edades en una jornada donde la música en directo, la energía y las ganas de hacer historia serán los grandes protagonistas.
El cartel está encabezado por Maikel Delacalle, uno de los referentes de la música urbana en Canarias y a nivel nacional, conocido por éxitos que acumulan millones de reproducciones y por un directo cargado de fuerza y conexión con el público, pronto lo vas a descubrir. Junto a él estará Reality, que aportará su personalidad y estilo propio para completar una programación pensada para no dejar de disfrutar durante toda la tarde y la noche. La música continuará con la participación de varios DJs invitados, que mantendrán el ambiente en lo más alto para que no dejes de bailar.
Pero ISLA SOUND es mucho más que un concierto. Es una experiencia para vivir el verano al máximo, con una producción que no te dejará de sorprender, zonas de food trucks, shows y un entorno pensado para que cada asistente disfrute de un día especial en el sur de Gran Canaria.
El evento está abierto a todos los públicos, con toda la información sobre las entradas en Mastaquilla.
Este 1 de agosto, Gran Canaria tiene una nueva cita con la música, la gente, los abrazos, el sol bajando, las canciones a pleno pulmón y esa sensación de estar viviendo justo el verano que querías. ISLA SOUND no es solo un evento. Es la ocasión perfecta para crear un recuerdo que tendrás para toda la vida y pensar “viví el verano como se merece”.
Patrocina: Cabildo de Gran Canaria / La Isla de Mi Vida.
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