Casi medio millón de euros para fomentar actividades en colegios e institutos de Gran Canaria

El próximo curso escolar, 94 asociaciones de distintos centros públicos y privados concertados de educación enfantil, primaria e institutos de Gran Canaria podrán beneficiarse de 456.362 euros destinados al apoyo y fomento de actividades extraescolares, un programa puesto en marcha por el Cabildo de Gran Canaria. Esta convocatoria cuenta con un incremento de 110.000 euros con respecto al curso anterior, lo que permitirá incorporar seis centros más al programa. Los gastos se destinarán al desarrollo y mantenimiento de huertos, apoyo educativo o diversos talleres, entre otros. Las subvenciones cubrirán las actividades desarrolladas desde el inicio del curso 2026/27 hasta el 31 de mayo de 2027. El importe debe costear proyectos, acciones, actividades extraescolares o complementaria durante todo el curso.

La ayuda económica del Cabildo de Gran Canaria será gestionada por las madres y los padres que formen parte de las AMPA. Dichas acciones se podrán realizar tanto dentro como fuera del centro, pero siempre con el objetivo de fomentar actividades extraescolares artísticas y deportivas, en el desarrollo y mantenimiento de huertos escolares, clases de inglés y diversos talleres que incluyan radio, ciencia como también oratoria o hasta educación digital. Además, habrá un único pago al inicio de curso para poder costear material fungible, seguros, transporte terrestre para los participantes y otros necesarios para el propio desarrollo de los estudiantes.

Las actuaciones deben estar contempladas en el proyecto y guardar una relación directa con la ayuda económica. Es más, los gastos deben ser justificados en el plazo de máximo de un mes desde que finalice el proyecto. Cada asociación beneficiaria no podrá susperar los 5.000 euros estipulados. La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria va adapatando el presupuesto cada año siguiendo las necesidades en los centros de la isla, que ha ido aumentando en las últimas décadas.

El presupuesto permite enriquecer el apredizaje del alumnado y que a través de estas actividades contribuyan al desarrollo integral de cada uno de ellos. Además, los centros podrán ofrecer una mayor oferta de propuestas como "deportivas, culturales, científicas o de apoyo educativa", explicó Olaia Morán, consejera de Educación y Juventud. Además, comentó que las madres y padres que pertenecen al AMPA realizan un papel esencial en la "vida de nuestros centros educativos" por la labor que desempeñan hacia la igualdad de oportunidades.