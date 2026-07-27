Mogán
Mogán cancela su deuda financiera y ahorra más de 900.000 euros en intereses
El Consistorio ha cancelado de forma anticipada un préstamo de 15,54 millones de euros cuyo vencimiento estaba previsto para 2037
El Ayuntamiento de Mogán ha alcanzado la deuda financiera cero después de cancelar de forma anticipada el préstamo de 15.543.405 euros que había formalizado en octubre de 2022, según ha informado en una nota. La operación permitirá al Consistorio ahorrar una cantidad estimada de 924.175 euros en intereses, al evitar el coste que habría supuesto mantener el crédito hasta su vencimiento en 2037. El préstamo se destinó a afrontar las obligaciones económicas derivadas de las expropiaciones de la Plaza Negra y del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, ambos situados en Arguineguín. Su sistema de amortización establecía el pago de cuotas trimestrales sujetas a un tipo de interés variable, compuesto por el euríbor trimestral más un diferencial del 0,467%.
Cancelación sin penalización
La liquidación anticipada se produjo once años antes de la fecha prevista. Para ello, el Ayuntamiento había acordado con la entidad bancaria una comisión del 0,00% por amortización anticipada, lo que permitió adelantar los pagos sin asumir penalizaciones adicionales. La reducción del capital pendiente se apoyó principalmente en tres amortizaciones de elevada cuantía. La primera se realizó en enero de 2024 por 4.498.654 euros. La segunda tuvo lugar el 16 de junio de 2025, por 8.878.157 euros, mientras que la última se formalizó el 10 de julio de 2026, por 1.240.586 euros.
Tres operaciones entre 2024 y 2026
Estas aportaciones extraordinarias, sumadas a las cuotas ordinarias abonadas desde la formalización del crédito, permitieron cancelar por completo el préstamo en un periodo de cuatro años. Al desaparecer el capital pendiente, el Ayuntamiento evita también los intereses variables que se habrían generado durante los próximos once años.
El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, atribuyó la capacidad para realizar estas amortizaciones a los resultados económicos obtenidos por el Consistorio durante los últimos ejercicios. Con la cancelación del crédito, el Ayuntamiento de Mogán deja de mantener deuda financiera vinculada a esta operación y elimina los pagos que estaban previstos hasta 2037.
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