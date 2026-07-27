Mogán responde a una mujer en silla de ruedas que denunció no poder bañarse en Puerto Rico: «El vídeo no es del todo cierto»

El Ayuntamiento de Mogán, a través del coordinador municipal de Salvamento, ha respondido a la denuncia de una mujer en silla de ruedas que aseguró que no pudo bañarse en la playa de Puerto Rico al no disponer el servicio de personal suficiente para ayudarla a utilizar la silla anfibia.

Los hechos ocurrieron el sábado. La afectada explicó en un vídeo difundido en redes sociales que llevaba cerca de una hora esperando para entrar en el agua y que había contactado con la Policía Local y con responsables municipales en busca de una solución.

Según su relato, en la playa había un único socorrista, por lo que no podía acompañarla durante el baño y mantener al mismo tiempo la vigilancia del resto de usuarios. La mujer asegura que pidió que le permitieran utilizar la silla anfibia con la ayuda de su pareja y de varios amigos, pero que el socorrista le indicó que el material no podía entregarse sin la intervención del servicio.

Salvamento asegura que se ofrecieron varias alternativas

«Como toda persona, quiero también disfrutar de mi playa», manifestó la usuaria, que criticó que un municipio que se presenta como accesible no pudiera garantizarle el acceso al mar. La mujer añadió que la Policía Local acudió al lugar y le indicó que podía presentar una denuncia, aunque finalmente tuvo que marcharse sin haberse bañado.

Tras la difusión de la grabación, el coordinador de Salvamento del Ayuntamiento de Mogán afirmó que el contenido del vídeo «no es del todo cierto». El responsable sostuvo que el servicio ofreció a la usuaria distintas alternativas y que algunas de ellas fueron aceptadas inicialmente por su marido durante una conversación telefónica.

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«Se le ofrecieron diferentes opciones, que en un principio fueron aceptadas incluso por el marido, pero decidió finalmente no utilizarlas ese día», señaló. El coordinador añadió que la afectada regresó a la playa al día siguiente y utilizó el servicio «con total normalidad y sin problema alguno». También defendió el trabajo de los socorristas y consideró injustas las críticas dirigidas al colectivo a raíz de lo ocurrido.