Ocho restaurantes y seis bodegas protagonizan la tercera edición de 'Noches que saben a Telde'

La plaza de Doña Rafaela volverá a convertirse este viernes en el centro de la gastronomía y el ocio de Telde con la tercera edición de 'Noches que saben a Telde', una cita que reunirá restauración, vinos de Gran Canaria y música en directo para dinamizar la zona comercial abierta de San Gregorio. Entre las 19.00 y las 00.00 horas participarán a ocho establecimientos de restauración, seis bodegas de la isla y dos grupos musicales en la plaza de Doña Rafaela.

Durante cinco horas, los asistentes podrán degustar pinchos y tapas elaborados con productos de cercanía en los establecimientos Viva Café, Antequera, Oasis Chillout, La Araña, Cafetería Los Erizos, El Que Faltaba, Cafetería El Palmito y Sin Gluten & Cositas Dulces. La oferta se completará con los vinos de las bodegas La Higuera Mayor, Hinojo, Señorío de Cabrera, Las Tirajanas, Ventura y Frontón de Oro.

Gastronomía y comercio

La programación incluirá además las actuaciones de Cremita de Coco y Son de la Isla, con el objetivo de prolongar la estancia del público en el entorno comercial y hostelero de San Gregorio. La iniciativa forma parte del programa Gran Canaria Me Gusta, gestionado por la Cámara de Comercio con el respaldo del Cabildo.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Minerva Alonso, destacó que esta propuesta demuestra que "el producto local, la gastronomía y el comercio pueden trabajar juntos para generar actividad económica, atraer visitantes y fortalecer nuestras Zonas Comerciales Abiertas". También defendió la colaboración entre administraciones y empresarios para crear oportunidades para productores, bodegas, restauradores y pequeños comercios.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señaló que el evento se ha consolidado como una cita del verano en el municipio y destacó que contribuye a convertir el casco comercial en una alternativa de ocio para residentes y visitantes. En la misma línea, la presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, Natividad Suárez, animó a la ciudadanía a participar tras el éxito de las dos primeras ediciones.

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Impulso al producto local

La organización confía en que esta tercera edición consolide 'Noches que saben a Telde' dentro del calendario gastronómico y comercial del municipio. La combinación de restauración, vinos de Gran Canaria y música en directo pretende reforzar la actividad económica del casco de San Gregorio y seguir promocionando el producto de cercanía como uno de los principales atractivos de la oferta local.