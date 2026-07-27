La escena inesperada tras la obra de Spencer Tunick en Gran Canaria: varios participantes se quitaron la pintura en Playa Chica y La Cícer

La intervención artística de Spencer Tunick en Las Palmas de Gran Canaria dejó este domingo una de las imágenes más llamativas del año en la isla: alrededor de 500 personas desnudas formaron una bandera arcoíris humana frente a la Catedral de Santa Ana. Sin embargo, tras la fotografía llegó una escena inesperada que generó comentarios entre vecinos y usuarios de la playa.

Varios participantes decidieron retirar la pintura corporal utilizada durante la acción artística directamente en el mar de Las Canteras, concretamente en zonas como Playa Chica y La Cícer, dejando durante unos minutos una llamativa estampa con el agua teñida de tonos azulados.

Las imágenes, compartidas posteriormente en redes sociales, provocaron sorpresa entre algunos bañistas, que cuestionaron que la pintura utilizada durante la intervención acabara siendo retirada en el océano en lugar de utilizar las duchas habilitadas o hacerlo en casa.

La obra de Spencer Tunick convirtió este domingo el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria en el escenario de una de sus conocidas instalaciones artísticas con cuerpos humanos.

Cientos de participantes, pintados con los colores del arcoíris, recorrieron la zona de Vegueta siguiendo las indicaciones del fotógrafo estadounidense para crear una imagen colectiva inspirada en la diversidad y la celebración del Orgullo.

Tras finalizar la sesión fotográfica, la mayoría de participantes optó por retirar la pintura corporal mediante las opciones recomendadas, aunque algunas personas acudieron hasta la costa para limpiarse en el agua. Fue entonces cuando varios usuarios de Las Canteras captaron la escena y comenzaron a compartir imágenes del agua con restos de color, una situación que rápidamente llamó la atención.

La pintura utilizada por Spencer Tunick y la recomendación para retirarla

La pintura corporal empleada en este tipo de intervenciones artísticas está diseñada para ser biodegradable, no tóxica y soluble en agua. Sin embargo, que un producto tenga estas características no implica que esté pensado para ser vertido directamente en un ecosistema marino.

Expertos recuerdan que la forma adecuada de eliminar este tipo de productos es mediante duchas o utilizando la red de saneamiento, donde las aguas pasan por procesos de tratamiento antes de regresar al medio ambiente. El objetivo es evitar que una concentración elevada de restos de pintura pueda afectar de manera puntual a zonas costeras especialmente sensibles.

Una obra histórica que convirtió Vegueta en una bandera humana

La acción de Spencer Tunick reunió a cientos de personas en el entorno de la Catedral de Santa Ana, en una intervención que volvió a situar a Gran Canaria en el mapa internacional del arte contemporáneo.

Cientos de personas posan en la Plaza de Santana Ana de Las Palmas de Gran Canaria para el fotógrafo Spencer Tunick. / J. Pérez Curbelo

El fotógrafo estadounidense, conocido por sus grandes instalaciones con desnudos colectivos en espacios emblemáticos de todo el mundo, eligió Vegueta frente a otras localizaciones naturales de la isla por su valor histórico y urbano.

La imagen final, con los participantes formando una gran bandera arcoíris humana, se convirtió en una de las estampas más comentadas del fin de semana en Canarias.