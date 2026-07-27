Las reposteras de Tunte protagonizan el cierre de las fiestas patronales con un homenaje

Las Fiestas de Santiago Apóstol 2026 concluyeron en Tunte con una gala dedicada a reconocer la labor de las reposteras del pueblo y a entregar los premios de los certámenes y competiciones organizados durante el programa festivo. El homenaje a las reposteras fue uno de los principales momentos de la noche. A través de una pieza audiovisual, varias vecinas explicaron cómo aprendieron las recetas en sus familias y mostraron la elaboración de productos como el frangollo, los bollos fritos, los queques, los mazapanes y las galletas. El reconocimiento tuvo carácter colectivo y estuvo dirigido tanto a las mujeres que participaron en el vídeo como a todas las que han contribuido durante generaciones a conservar este patrimonio gastronómico vinculado a las celebraciones familiares y populares de Tunte.

Premios del concurso de balcones

La gala incluyó también la entrega de premios del concurso de balcones. El primer puesto correspondió a la fachada número 8, decorada por Carmen Santana Suárez, que recibió un circuito de talasoterapia para dos personas. Pino Dolores Santana, responsable de la fachada número 1, obtuvo el segundo premio, dotado con una cena para dos personas en el restaurante Grill El Refugio. El tercer puesto fue para Leonor Santana Suárez, por la fachada número 6, quien recibió una selección de productos de cosmética y perfumería.

La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia vega; el alcalde, Marco Aurelio Pérez y el primer teniemte de alcalde, Alejandro Marichal, junto a la ganadora del primer premio del concurso de balcones de Tunte, Carmen Santana Suárez. / LP/DLP

Fotografía y fútbol sala

En el concurso de fotografía, Dolores Herrera Santana consiguió el primer premio con la obra «Desde mi ventana veo todos los caminos que llegan a Tunte». El segundo puesto fue para Ángel María Santana Alonso, autor de «La Laja en Tunte», mientras que Aarón René Santana Martínez obtuvo el tercer premio con «Tunte, amanece en fiesta». La entrega de reconocimientos se completó con el torneo de fútbol sala. Inter Parralillo Fútbol Club terminó en primera posición, seguido de Los Labradores y Los Machorros. Además, Ancor González recibió el reconocimiento como máximo goleador de la competición.

Música y espectáculos en la última jornada

La programación final contó con la actuación de Mariachi Peleón, con la voz de Elías Uche, además del espectáculo participativo del mago Abel. La propuesta musical de Yeray Rodríguez reunió también a Fernando García, al trompetista Estefan Ruano y a las cantadoras Luz Valerón y Tania Gil.

El acto contó con la asistencia del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal; y la concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega. Durante el acto, Marichal destacó la participación de los vecinos en la organización y el desarrollo de las actividades. Por su parte, Vega agradeció el trabajo de los colectivos, artistas, personal técnico, empresas colaboradoras y residentes implicados en el programa.

La gala puso fin a varias semanas de actos religiosos, culturales, deportivos y populares, con los que Tunte celebró las fiestas dedicadas a Santiago Apóstol y mantuvo vivas algunas de sus principales tradiciones comunitarias.