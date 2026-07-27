El rodaje de Russell Crowe en Gran Canaria deja una escena que confundió a los vecinos en Playa del Hombre

Russell Crowe ya ha comenzado a rodar en Gran Canaria su nueva película, The Last Druid, una superproducción histórica que durante las próximas semanas transformará distintos rincones de la isla en la antigua Escocia. No obstante, antes incluso de que arrancaran las cámaras, una de las escenas preparatorias ya llamó la atención de los vecinos de Telde.

Tal y como adelantó Teldeactualidad, la imagen de una embarcación atravesando la arena de Playa del Hombre llamó la atención de quienes disfrutaban de la playa durante la mañana. La explicación, sin embargo, estaba mucho más cerca del cine que de la actualidad migratoria: formaba parte del dispositivo logístico del rodaje que la productora Nostromo Pictures desarrolla estos días en la costa teldense.

La curiosa escena que sorprendió a Playa del Hombre

La imagen no tardó en despertar la curiosidad de quienes paseaban por la playa o disfrutaban de la jornada junto al mar. El movimiento de la embarcación sobre la arena provocó numerosas preguntas entre los presentes hasta que se confirmó que todo formaba parte de la preparación de una de las secuencias de la película.

El rodaje se desarrollará durante varias jornadas en enclaves como Playa del Hombre, Hoya del Pozo y el entorno del Bufadero de La Garita, donde se instalarán equipos técnicos, vehículos y diverso material cinematográfico.

Con motivo de estas grabaciones, el Ayuntamiento de Telde ha previsto restricciones puntuales de tráfico y reservas de estacionamiento en diferentes calles de la zona para facilitar el trabajo de la producción.

Russell Crowe vuelve a enfrentarse al Imperio romano

Más de dos décadas después de convertirse en una leyenda del cine gracias a su papel de Máximo Décimo Meridio en Gladiator, Russell Crowe volverá a interpretar a un personaje enfrentado al poder de Roma.

En The Last Druid, el actor neozelandés dará vida a un anciano druida que vive junto a una comunidad celta escondida en las montañas de Caledonia, territorio que hoy corresponde a una parte de Escocia. Cuando las tropas romanas descubren su refugio, el protagonista deberá abandonar su vida pacífica para liderar la resistencia y proteger a su pueblo.

La película está dirigida por William Eubank, con quien Crowe ya trabajó en Misión hostil, y cuenta también con un reparto integrado por Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Stacy Clausen y Daniel Zovatto, entre otros.

Gran Canaria se transforma en la antigua Escocia

La elección de Gran Canaria responde al potencial de sus paisajes para recrear escenarios naturales de gran espectacularidad. Barrancos, zonas volcánicas y espacios costeros servirán para ambientar la antigua Caledonia, uno de los últimos territorios que resistieron la expansión del Imperio romano.

La producción cuenta además con la participación del productor grancanario Adrián Guerra, consolidando una vez más a la isla como uno de los grandes platós naturales del cine internacional.

Russell Crowe en 'Gladiator' / LP / DLP

Con este nuevo proyecto, Gran Canaria vuelve a atraer una gran producción extranjera y suma otro título a la creciente lista de películas y series que han encontrado en la isla un escenario perfecto para llevar sus historias a la gran pantalla.