San Mateo nombra hijo predilecto a José Santiago Gil Rivero e hijo adoptivo a Pedro Socorro Santana

El pleno del Ayuntamiento de San Mateo, que se celebrará este próximo jueves a las cinco de la tarde, propondrá el nombramiento del vecino de la Vega José Santiago Gil Rivero como hijo predilecto de la localidad, y al satauteño Pedro Socorro Santana como hijo adoptivo.

José Santiago Gil Rivero fue alcalde del municipio durante un año, entre 1986, cuando tomó posesión del cargo el 5 de diciembre, hasta 1987, como candidato independiente de la Agrupación Vecinal Canaria, Aveca.

Pero, sobre todo, la trayectoria de Gil Rivero destaca por su proactiva participación en la vida cotidiana de la Vega de San Mateo y por el impulso que le imprime mediante el rescate, protección y difusión del patrimonio cultural de la localidad, especialmente a través de la música, de la que es intérprete y formador.

“Altruista, generoso, y muy comprometido”, como lo califican los que le conocen, ha sido presidente y director de buena parte de la historia de la agrupación Los Indianos de Las Lagunetas, festividad que ha experimentado en los últimos años un contundente impulso más de un siglo después de su primera edición, allá por 1909, y cuyos registros históricos locales la sitúan como la recreación que conmemora el regreso de un grupo de isleños que emigraron a Cuba más antigua del archipiélago.

José Santiago Gil / La Provincia

Para Pedro Socorro Santana, que será su nuevo ‘hermano’ de la Vega tras su inminente adopción oficial, supone todo “un honor compartir el acto de distinción con Gil Rivero”, del que destaca su «generosidad, altruismo y compromiso con los demás».

Socorro, por su parte, es a estas alturas del siglo el escritor más prolífico sobre la historia de San Mateo.

Cronista oficial de la vecina villa de Santa Brígida, es autor de, entre otros, de títulos como precisamente La fiesta de Los Indianos de Las Lagunetas, que publica en el año 2009 con motivo de su centenario; La Vega, cruces, oratorios y ermitas, de 2017, que escribe en colaboración con el doctor en Historia Pedro Quintana Andrés; Fátima y Lourdes, crónica de un siglo de devociones populares, de 2018; e Historia de la Vega de Gran Canaria en cien objetos, de 2023, también en colaboración con el doctor Pedro Quintana.

Además, Socorro ‘amenaza’ con otros tres nuevos volúmenes actualmente en preparación: Una historia de Utiaca, de cantón aborigen a escondite del tesoro de la isla; Los indianos de la Vega, un estudio sobre los movimientos migratorios; y un último volumen sobre los fundadores de San Mateo, y que para Socorro cierra poéticamente el círculo que representa ahora su nombramiento como hijo adoptivo. Porque un tal Sebastián del Socorro funda, junto con otras cuatro personas, la ermita de San Mateo en 1651, y resulta que este Sebastián fundamental para vertebrar los primeros siglos de la localidad viene a ser el décimo abuelo del incansable cronista.

Asegura que “estudiar la historia de San Mateo me ha ido llevando a sentirme cada vez más cercano al pueblo y creo que con este nombramiento me han querido agradecer su estudio y divulgación, y me confieso encantado. Tengo necesidad de amor de pueblo y es un orgullo para mí».

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«En estos momentos», añade, «me acuerdo sobre todo de dos personas, de Miguel Ángel Marrero Rodríguez, que desgraciadamente falleció muy joven, un gran amante del patrimonio de la Vega que fue el que me animó a conocer primero la historia de sus campanas y a partir de ahí me enamoré de la localidad. “Del segundo que le digo es de ese décimo abuelo, Sebastián”, un prohombre del siglo XVII que le conectará para siempre con su nueva tierra de adopción.