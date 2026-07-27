La sede de CCOO en Gran Canaria acoge el acto de graduación de estudiantes de Psicología de la UNED
El sindicato reafirma su compromiso con la educación pública y el papel de la Psicología en el bienestar social tras la ceremonia del pasado sábado
La Unión Insular de CCOO en Gran Canaria ha mostrado este lunes su agradecimiento por haber acogido en su sede el acto de graduación de la promoción de Psicología de la UNED 2026, celebrado el pasado 25 de julio. En un comunicado, la organización sindical considera que formar parte de este acontecimiento constituye un motivo de satisfacción y pone en valor la colaboración entre instituciones y la apertura de sus instalaciones a iniciativas de carácter educativo y social.
El sindicato señala que la celebración de una graduación universitaria representa el cierre de una etapa marcada por el esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje de los estudiantes, así como el comienzo de una nueva fase personal y profesional llena de retos y oportunidades.
Defensa de la educación pública y del papel de la Psicología
En su escrito, CCOO aprovecha la ocasión para reafirmar su compromiso con la educación pública, que define como uno de los principios que orientan la labor de la organización.
Asimismo, destaca la importancia del conocimiento y del trabajo desarrollado por profesionales que contribuyen al bienestar de la sociedad, haciendo una referencia expresa al ámbito de la salud mental, uno de los campos en los que desarrollan su actividad muchos titulados en Psicología. Según el sindicato, estas profesiones desempeñan un papel relevante en la construcción de una sociedad más justa y con mayor calidad de vida para la ciudadanía.
Un acto inédito en la sede sindical
La organización explica que era la primera vez que el salón sindical acogía una ceremonia de estas características. Desde CCOO consideran que este tipo de iniciativas favorecen el encuentro entre distintos ámbitos de la sociedad, al reunir a estudiantes, profesorado y familiares en un espacio compartido.
En este sentido, el sindicato destaca que abrir sus instalaciones para este tipo de celebraciones contribuye a fortalecer los vínculos entre la universidad, la clase trabajadora y la ciudadanía, además de impulsar la actividad cultural y comunitaria. También reitera su agradecimiento por haber podido formar parte de una jornada que califica de especialmente significativa para las personas que finalizaron sus estudios.
Felicitación a la nueva promoción
En la parte final del comunicado, la Comisión Ejecutiva Insular de CCOO en Gran Canaria traslada su felicitación a las 11 personas que integran la promoción de Psicología de la UNED 2026, así como a sus familias y al profesorado que las ha acompañado durante su formación académica.
El sindicato desea a los nuevos graduados una trayectoria profesional marcada por las oportunidades, el aprendizaje continuo y el éxito en el ejercicio de su profesión, al tiempo que expresa su confianza en que los conocimientos adquiridos durante su etapa universitaria puedan contribuir al bienestar de la sociedad.
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